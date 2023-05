Poliisi kertoo, että rivitalossa oli rakennusteknisiä ratkaisuja, joissa palo aiheuttaa monesti hyvin mittavia vahinkoja.

Poliisi ei epäile rikosta Parkanossa Kaviokujalla syttyneen rivitalon tulipalossa.

Palo syttyi kahdeksan asunnon rivitalossa torstaina 11. toukokuuta. Silloin syttymissyystä ei ollut vielä tietoa. Pirkanmaan pelastuslaitos kertoi Aamulehdelle arvelevansa, että palo sai alkunsa rivitalon toisesta päätyasunnosta. Rivitalo tuhoutui palossa täysin.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Antti Leppilahti Sisä-Suomen poliisista kertoo, että palonsyyntutkinta on edelleen kesken. Viikonlopun aikana on tehty tutkimuksia, ja rivitalon asukkaita sekä silminnäkijöitä on puhutettu. ”Mikään ei tällä hetkellä viittaa siihen, että palon syttymissyyhyn liittyisi rikosta”, Leppilahti sanoo.

Palon syttymissyyksi arvellaan tällä hetkellä jotain teknistä vikaa.

Leppilahden mukaan aiemmin kerrotusta poiketen ei olekaan varmaa, että palo olisi lähtenyt jommastakummasta päätyasunnosta. ”Voi olla, että se lähti jostain toisesta asunnosta. Vaihtoehtoja on. Rivitalo paloi niin puhtaaksi, että ei kovin tarkkaan pysty määrittämään, mikä asunto on kyseessä.”

Kattorakenne kuin hormi

Palo eteni rivitalossa erittäin rivakasti. Kun pelastuslaitos saapui torstaina 11. toukokuuta kohteeseen, talo oli täyden palon vaiheessa. Syy nopeasti etenevään paloon löytyy 1980-luvulla rakennetun rivitalon rakennustekniikasta.

Leppilahden mukaan rivitalo oli ennen tasakattoinen, ja siinä oli bitumihuopakatto. Sen päälle oli rakennettu harjakatto, jossa ei ollut osastointia huoneistojen välillä. ”Kattorakenne on muodostanut ikään kuin hormin, jota pitkin tuli oli levinnyt nopeasti huoneistojen välillä. Kun alla oleva vanha kattorakenne on syttynyt palamaan, se on palanut kauttaaltaan.”

Leppilahti kertoo poliisina näkevänsä palonsyyntutkinnassa valitettavan usein, että juuri kyseisen rivitalon tapaisissa rakennusteknisissä ratkaisuissa palovahingot ovat hyvin mittavia. Palo pääsee nopeasti etenemään rivitalon päästä päähän. ”Se aiheuttaa aika totaalista tuhoa, kun palo kasvaa niin suureksi.”

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.