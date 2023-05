Merikarvian kunta ostaa Kasalan kalasataman – ”Kalastuselinkeino on hiipunut”

Aluetta aletaan kehittää matkailukäyttöön.

Merikarvia

Merikarvian kunta ostaa Kasalan kalasataman 30 000 eurolla. Kalasatama on 1990-luvulla rakennettu louhostäytetylle penkereelle ja yhteiselle vesialueelle, jota tähän saakka on hallinnoinut Kasalan osakaskunta. Osakaskunta on ilmoittanut hyväksyvänsä kunnan ostotarjouksen.

Kiinteistö on pinta-alaltaan noin 3,73 hehtaaria. Valtio rakennutti aikoinaan alueella sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat sekä piha- ja kuluväylärakenteet. Kunnanjohtaja Kimmo Puolitaipaleen mukaan rakennukset ja rakennelmat ovat nykyisin kunnan omistuksessa, eivätkä ne ole kaupan kohteena.

Merikarvian kunta aikoo kehittää Kasalan sataman aluetta matkailuun. Alun perin satama rakennettiin ammattikalastajien käyttöön, mutta kalastuselinkeinon hiivuttua on alueen käyttöä alettu miettiä uudelleen.

Satamassa on jo nykyisin matkailijoita palveleva kahvila. Lisäksi rantaan on pystytetty sähköpaikkoja karavaanareiden käyttöön. Satama sijaitsee avomeren äärellä.

”Satamassa on edelleen kalastajilla etusija, mutta kun elinkeinon harjoittaminen paikkakunnalla on vähentynyt, on järkevää miettiä satamalle muutakin käyttöä”, Puolitaival totesi maanantain kunnanvaltuuston kokouksessa.