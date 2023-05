Hankkimamme laaja data paljastaa, miten ihmiset lyövät sähköautonsa tai hybridinsä lataukseen iltapäivällä töiden jälkeen. Se ei ole hyvä hetki.

Helsinkiläinen Ari Aalto on käyttänyt lukemattomia tunteja taloyhtiönsä autohallin sähköistyksen säätämiseen.

Sähköautoja ladataan suomalaiskodeissa ”väärään” aikaan.

Asia ilmenee latausoperaattori Plugitin toimittamista tiedoista. Tilastot on kerätty noin 780:stä asuinalueella olevasta kohteesta vuoden aikana kautta maan. Kohteet ovat esimerkiksi taloyhtiöiden isoja autohalleja.

Plugit on vain yksi alalla toimiva operaattori, mutta datan kautta piirtyy kiehtova kuva, milloin suomalaiset lyövät latauskaapelin autoonsa.

Lukujen perusteella keskimääräinen sähköautoilija tulee iltapäivällä neljän jälkeen töistä kotiin ja alkaa ladata autoa heti. Valtaosa latauksesta tapahtuu aikaan, jolloin sähkön kulutus on suurta ja kallista.

Erot ovat suuria. Plugitin tilastoimissa kohteissa oli iltapäivällä käynnissä yli 15 000 latausta, kun aamuyöllä enää vain satoja.

Tämä on kilpajuoksua sutta pakoon.

Näin muotoilee Ari Aalto, joka on perehtynyt autojen lataamisen aikatauluihin.

Helsingin Konepajan asuinalueella asuva Aalto on tehnyt laskelmia naapurustonsa käyttöön. Alueella on viisi yhteistä pysäköintihallia, joihin on vastikään rakennettu täydet valmiudet sähköautoille.

Sitten alkoi energiakriisi, kulut lähtivät käsistä. Aallon sanoin susi iski, ja silloin hänen käyttämässään hallissa tehtiin tiukka päätös: autoja saa ladata arkiöinä vain puolenyön ja aamukuuden välillä.

”Vaatii todellisia ponnisteluja, että pystyy ymmärtämään, mistä kaikessa sähkössä on kyse”, Aalto myöntää.

Yö on hyvä hetki ladata. Sähköverkossa on silloin pienin rasitus ja pörssisähkön valinneille on tarjolla halpoja tunteja.

”Kyllä tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Alueellisesti sillä voi olla huomattavaa merkitystä hetkittäisen sähkön riittävyyden ja hinnanmuodostuksen kanssa. On kaikkien etu, että sähköä kulutettaisiin tasaisemmin”, kommentoi Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia.

Omakotitaloissa taktikointi on helppoa, rivitalossakin järjesteltävissä.

”Ajetaan kotiin, piuha autoon, mutta sitten määritetään, että auto ei lataa ennen kuin pesukoneet ja kiukaat on sammutettu”, sanoo Plugitin viestintäasiantuntija Antti Kekola.

Peli vaikeutuu, kun tullaan isompiin taloyhtiöihin, joissa kulutus ja kustannukset pitäisi jyvittää järkevästi. Yleinen ratkaisu, kiinteä lataushinta, ei ohjaa ihmisiä lataamaan ”oikeaan” aikaan.

”Taloyhtiö voi sitoutua, että ladataan vain öisin”, Kekola jatkaa.

Ari Aallon kotitaloyhtiössä on sovittu, että toistaiseksi sähköautojen lataus onnistuu arkisin vain aamuöisin.

Yölläkin pitää olla tarkkana, painottaa Ari Aalto harmaassa autohallissa.

Halliin valittiin tekniikan ylläpitäjäksi Plugit, joka järjesti sähkösopimukset ja peri lataussähköstä 15 senttiä kilowattitunnilta. Sitten Plugit vaihtoi sopimuksen ailahtelevaan pörssisähköön. Seurauksena loppuvuodesta kiinteää hintaa korotettiin jopa 60 senttiin.

Ensitoimena asukkaat päättivät ladata vain iltayhdeksän ja aamuseitsemän välillä. Syynä oli tehomaksu. Se on sähkönsiirtohintoihin hiljalleen hivuttautuva kuluerä, jonka logiikkana on painostaa kulutusta pois piikkitunneilta.

”Ryhdyttiin lataamaan yhdeksän jälkeen, jotta väistetään tehomaksu... mutta kulut eivät laskeneet.”

Sutta seurasi vaivihkaa karhu, Aalto sanailee. Sähkön hinta pysyi joulun alla korkeana useita tunteja iltayhdeksän jälkeen. Todelliset halvat tunnit alkoivat vasta puoliltaöin.

Aalto laski ja laski. Hän on insinööritaustainen eläkeläinen, joka istuu taloyhtiönsä hallituksessa ja on kiinnostunut tekniikasta. Excel-mies, hän myhäilee.

Pian hän kirjoitti punakynällä naapureille laatimaansa paperiin: ”Lataaminen pitää siirtää arkisin pidemmälle yöaikaan.”

Päätettiin, että hallissa voi ladata arkisin vain aikavälillä 00–06. Lataajat hyväksyivät muutoksen yksimielisesti, ja päivälataus on teknisesti estetty. Kiinteä lataushinta saatiin näillä perusteilla painettua 20 senttiin kilowattitunnilta.

Edellä mainitun vuoristoradan jälkeen Konepajan asuinalueella on nyt valtavasti tietoa lataamisesta.

Monella se taival on edessä. Useassa suomalaisessa taloyhtiössä ei ymmärretä mitään monimutkaisesta sähköinfrasta. Toisaalta kyynistä kuljettajaa ei suomalaisen sähköverkon kohtalo kiinnosta, jos tolpasta on aina saanut sähköä samaan hintaan.

Ari Aalto painottaa yhtä asiaa jokaiselle, joka miettii sähköautopaikkojen tekoa.

”Tämä ei ole sähköurakka, tämä on palvelukonsepti.”

Hänen mielestään ei riitä, että sähköasentaja käväisee hallissa. Tarvitaan selvityksiä, vastuunjakoa ja sitten joku pyörittämään koko hommaa.

Aallon hallin tapauksessa se on Plugit, mutta maassa on useita alan yrityksiä vaihtoehtoineen.

Konepajalla viikonloput ja pyhäpäivät ovat poikkeus: silloin saa ladata milloin haluaa.

Tilastojen perusteella tällaisina hetkinä asuinalueilla on pienin rasitus: lauantaisin ladataan muita päiviä vähemmän.

Plugitin Kekola päättelee seuraavaa: arkitöissä olevat sähköautoilevat perheet tekevät vapaapäivänä pidempiä matkoja, ja auto ladataan niiden aikana julkisesta latauspisteestä.

Monen lauantaimatka vie vain kauppakeskukseen. Pyysimme datan viidestä pääkaupunkiseudun keskuksesta, joissa Plugitilla on latauspaikkoja. Sen perusteella autoja ladataan shoppailun yhteydessä eniten perjantaina ja lauantaina.

Sähköautojen lataaminen kytkeytyy siis hyvin tiivisti suomalaisten arkirytmiin. Tullaan töistä, mennään kauppaan ja niin edelleen.

Nyt rytmiä olisi suotavaa hajauttaa öille. Mikä on paras tapa ohjata latauskulttuuria isoissa taloyhtiöissä?

”Tämä on vaikea kysymys. Usein luotettavin ratkaisu on yksinkertainen ratkaisu. Se voi sitten olla niin, että siitä ei jää säätövaraa käyttäjille esimerkiksi omalla puhelimella”, Kiinteistöliiton Haltia miettii.

Plugitin Kekola visioi, että tulevaisuudessa autoilijan ei tarvitse miettiä latauspaikkansa tai -aikaansa.

”Latauksen ei pitäisi aiheuttaa ylimääräistä pohdintaa ja olla esteenä. Kun näet tolpan, siinä voisi hyvillä mielin ladata. Asemia pitäisi saada myös paikkoihin, joissa vietetään paljon aikaa – vaikkapa jalkapallokenttien viereen, missä vanhemmat odottavat lapsia treeneistä.”

Asiantuntijoiden perusteella ensin koittaa todellisuus, jossa latausjärjestelmät tasaavat automaattisesti kuormaa ja väistelevät sähkön hintapiikkejä.

Betoninharmaassa hallissa Aalto kiskaisee aamupäivällä kaapelin Volvon lataushybridiinsä. Latauslaite välähtää, mutta virtaa ei tähän aikaan saa. Rahaa säästävä järjestelmä toimii moitteetta, mutta loppupeleissä se on vain väliaikainen.

”Odotamme kuin kuuta nousevaa, että voisimme vapautua tästä.”