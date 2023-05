Suuri teollisuusrakennus tuhoutuu melkein kokonaan Parkanossa – Kuvat ja videot näyttävät rajun tulipalon jäljet

Karttiperäntiellä syttyi lauantaiaamuna tulipalo noin 2500 neliön Siparilan höyläämössä.

Parkano

Parkanossa on syttynyt voimakas tulipalo noin 2500 neliön puuteollisuuden tuotantorakennuksessa, Siparilan höyläämössä. Tulipalosta tuli ensimmäisenä palohälytys vartiointiliikkeelle, joka teki hälytyksen Pirkanmaan pelastuslaitokselle lauantaiaamuna kello 6.15.

Alueella on useita tuotantorakennuksia, joista yksi palaa.

Paloa sammutti aiemmin noin 20 pelastuslaitoksen yksikköä Pirkanmaalta ja Satakunnasta. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan iso osa rakennuksen katosta oli tulessa ja osa katosta oli jo romahtanut, kun pelastuslaitos tuli paikalle. Lisää kattoa on romahtanut palon edetessä. ”Palo on todella voimakas”, pelastuslaitos tiedotti.

Sammutustyöt keskittyivät katolle, koska rakennuksen sisällä ei voida tehdä sammutustöitä katon romahtamisvaaran takia

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Lassi Kylälammi kertoi hieman ennen kello yhtätoista, että paikalla on vielä 10 pelastuslaitoksen yksikköä.

”Jälki- ja raivaustöissä kuluu vielä useampi tunti”, hän sanoo.

”Rakennus tuhoutuu melkein kokonaan, pieniä osia voi ehkä säästyä. Mittavat vahingot.”

Palo on levinnyt lähes koko rakennukseen. Pelastuslaitos purkaa kattorakenteita, koska rakennuksen sisällä ei voida tehdä sammutustöitä katon romahtamisvaaran takia.

”Peltikatteen alla leviävä palo on haasteellinen sammutettava”, kertoi Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Ville Naskali kello kahdeksan jälkeen lauantaiaamuna. Haastetta sammutustyölle lisää se, että kyseessä on puuteollisuuden tuotantorakennus, jossa palokuormaa on paljon.

Omaisuusvahinkoja pyritään rajaamaan suojelemalla muita rakennuksia ja rakennuksessa kiinni olevia laitteita.

Höyläämöpalon sammutustyöt olivat käynnissä lauantaina aamulla Parkanossa.

Tulipalosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja.

Koko Pirkanmaalle on annettu lauantaina metsäpalovaroitus. Onko vaaraa, että voimakas tulipalo leviää maastoon? ”Meillä on droneja alueella, pystymme tarkkailemaan, ettei palo pääsisi leviämään maastoon”, Naskali sanoo.

Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa. ”Pelastuslaitoksen palontutkinta ja poliisi suorittavat parhaillaan syttymissyyn tutkintaa”, pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Lassi Kylmälammi sanoo.

Siparila oy valmistaa muun muassa ulkoverhouspaneeleja, sisustuspaneeleja ja sisustuslistoja. Sillä on Parkanon lisäksi tehtaita muun muassa Vaajakoskella ja Laukaassa.

Voimakas tulipalo tuhosi höyläämörakennusta laajalti.

Uutinen päivittyy.