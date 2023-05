Putoaminen on yksi yleisimmistä tapaturma­tyypeistä Suomessa.

Torstaina Espoon Tapiolan silta­romahduksessa loukkaantui 27 ihmistä, peruskoulun kahdeksas­luokkalaisia ja yksi opettaja. Ihmiset olivat pudonneet noin viidestä metristä ja saaneet pääasiassa ylä- ja alaraajavammoja.

Hus tiedotti perjantaina, että yli puolet loukkaantuneista on päässyt jo kotiin sairaalasta.

Pieni onni ikävässä onnettomuudessa oli se, että ihmiset olivat kävelemässä sillan yli eli näin ollen he ovat pudonneet todennäköisesti jaloilleen, sanoo ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Antti Riuttanen. Hän toimii Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) päivystyksessä traumalinjan vastuulääkärinä.

Jaloilleen putoaminen viidestä metristä ei välittömästi uhkaa henkeä, Riuttanen sanoo.

”Henkeä uhkaavat vammat ovat lähes poikkeuksetta pään tai rintakehän vammoja. Vaikka jaloilleen pudotessa vammat eivät välttämättä uhkaa henkeä, voivat seuraukset olla silti todella ikäviä.”

Riuttasen mukaan putoamisen seuraukset riippuvat ennen kaikkea kolmesta asiasta: Siitä, miten korkealta ihminen putoaa, mikä kehonosa putoamis­alustaan ensimmäisenä osuu ja millainen alusta on. Lisäksi vaikutusta on sillä, miten painava ihminen on.

Kun ihminen putoaa jaloilleen, vammat kohdistuvat yleisesti jalkoihin. Tämä voi tarkoittaa murtumia tai muita vammoja kantapäihin, nilkkoihin, sääriluun alaosaan tai reisiin. Huonolla tuurilla myös rankaan voi tulla murtumia, Riuttanen sanoo.

Murtumien paranemis­ennuste riippuu murtumatyypistä, mutta yleisesti raajojen murtumien toipumisessa puhutaan kuukausista.

”Luutuminen kestää tavallisesti 2–3 kuukautta ongelmattomassa tapauksessa. Tämän jälkeenkin voi olla pitkittynyttä turvotusta tai rasituskipua. Valtaosa vammapotilaista toipuu täysin viimeistään vuoden kuluttua tapaturmasta”, Riuttanen toteaa.

Lasten murtumat paranevat huomattavasti aikuista nopeammin. Toipumisaika pitenee, mitä lähemmäs aikuisikää tullaan. Kuitenkin vielä teini-ikäinenkin paranee todella nopeasti aikuiseen verrattuna, Riuttanen toteaa.

”Putoamiskorkeudella on valtava merkitys siihen, millaisia seurauksia putoamisella on”, Riuttanen sanoo.

Jos putoaminen tapahtuu yli kuudesta metristä tai lapsilla yli kaksi kertaa hänen pituutensa korkeudelta, esimerkiksi Taysissa tätä pidetään merkkinä niin sanotusta suuresta vammaenergiasta. Tällöin potilaan tuloon varaudutaan lähtökohtaisesti siten, että hänellä saattaa olla henkeä uhkaavia vammoja tai ainakin usein hänen vammansa vaativat leikkaushoitoa.

”Mutta suuri vaikutus on myös kehonosalla, joka alustaan ensimmäisenä osuu. Esimerkiksi viidestä metristä putoaminen on aivan eri asia silloin, jos alustaan osuu ensimmäisenä pää kuin jos ihminen tulee alas jaloilleen.”

Kehonosan merkitys on nähtävillä siinä, että myös pelkkä tasamaalla kaatuminen voi aiheuttaa vakavia vammoja, jos maahan osuu ensimmäisenä pää.

Tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolemansyy, ja yleisin tapaturma­tyyppi kaikissa ikäryhmissä on kaatumiset ja putoamiset, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta.

Ihminen on pudotessaan usein niin sanotusti suojaamaton, ja siksi putoamisesta kenties seuraa niin paljon myös vakavia vammoja. Esimerkiksi kolarissa nykyautojen turvavarustelut ja turvavyön käyttö suojaavat ihmistä ainakin johonkin asti, Riuttanen sanoo.

Vaikka kaatuminen on arviolta yleisempää kuin putoaminen, Riuttasen mukaan myös putoaminen on hyvin tavallinen syy loukkaantua vakavasti. Taysin trauma­rekisterissä kaatumiset muodostavat noin kolmasosan, ja joka kymmenes potilas on pudonnut vähintään kolmen metrin korkeudelta, hän kertoo. Traumarekisterissä seurataan vakavien vammojen määrä.

”Suomessa tavallisia putoamissyitä on talvella esimerkiksi katolta putoaminen, kun ollaan oltu pudottamassa lumia. Tavallinen syy on myös esimerkiksi tikkaiden pettäminen alta. Näihin verrattuna selvästi yleisempää on kuitenkin se, että päihtyneenä kaadutaan esimerkiksi portaissa.”

Vaikka putoamistapaturmat ovat yleisiä, Tapiolan silta­romahduksen kaltainen onnettomuus on Suomessa hyvin harvinainen. Onnettomuudesta annettiin suurhälytys. Poikkeuksellisen tapahtuneesta tekee esimerkiksi se, että siinä loukkaantui paljon ihmisiä.