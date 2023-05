Espoolaiset lukijat kertovat, että silta on vaikuttanut huteralta jo pitkään.

Torstaina Espoon Tapiolassa romahtaneen väliaikaisen ylikulkusillan kuvaillaan olleen jo pitkään vaarallisen ja huteran oloinen.

HS:n toimitukseen yhteyttä ottaneet lukijat kertovat, että sillalta on kulkenut päivittäin suuri määrä ihmisiä, ja se on huojunut epäilyttävästi. Yhteydenottoja on tullut useita.

”Vanerilevyistä ja putkista rakennettu silta on tuntunut huojuvalta jo puolitoista vuotta”, lähistöllä asuva espoolainen kertoo.

”Nyt harmittaa, etten koskaan vienyt asiaa eteenpäin.”

Eräs lukija kuvailee, että sillassa on ollut ”pehmeitä kohtia”.

"Sillassa on ollut ohkaisia puulevyjä, ja niissä on ollut sellaisia pehmeitä kohtia, jotka tuntuvat siltä, että ne pettävät alta, kun niihin astuu.”

Yhden uutisvinkin mukaan silta oli hajoamispisteessä jo keskiviikkona.

”Silta oli jo eilen vaaralliselta tuntuva, kun kävelin siitä. Vanerit joustivat hyvin paljon alaspäin ja oli pelottavan oloinen kävellä. Ihme, ettei mitään tehty ennen kuin tälläistä sattuu."

Espoon kaupungin viestintäjohtaja Johanna Pajakoski ei pystynyt puoli kahdentoista aikaan päivällä vielä vahvistamaan, onko kyseessä kaupungin rakentama silta.

Hän ei myöskään osannut sanoa, mikä rakennusyhtiö sillasta mahdollisesti vastaa.

Hän kertoo HS:lle, että tilanteen selvitys on parhaillaan käynnissä.

Täpärästi onnettomuuden välttänyt silminnäkijä: Romahdusta edelsi outo ääni

Helsingin Sanomat haastatteli tilanteessa mukana ollutta koululaista, joka itse ei loukkaantunut tilanteessa.

Oppilaan mukaan he olivat olleet ylittämässä kävelysiltaa, kun silta oli alkanut pitää outoa, kilisevää ääntä. Sitten silta oli romahtanut.

Ensin oli ollut pitkään hiljaista. Sen jälkeen oli oppilaan mukaan alkanut kuulua huutoa ja itkua.

Oppilas itse oli ehtinyt sillan toiselle puolelle. Hänen mukaansa yli 20 luokkakaveria loukkaantui. Luokkatovereilta murtui oppilaan mukaan luita.

ONNETTOMUUDESSA on kyse kävelysillan romahtamisesta rakennustyömaan läheisyydessä. Onnettomuuspaikka on Itätuulenkujalla Espoon Tapiolassa kauppakeskus Ainoan kupeessa.

Romahtanut silta oli vaneripohjainen yleisessä käytössä ollut kävelysilta. Onnettomuudesta vietiin sairaalaan 24 ihmistä.