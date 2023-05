Suomeen tuotiin laittomasti noin 6,5 miljoonaa savuketta

Tullin mukaan epäilty verohyöty on noin kaksi miljoonaa euroa.

Tulli kertoo tutkivansa rikoskokonaisuutta, jossa Suomeen epäillään tuodun laittomasti kaupallisen rahtiliikenteen kautta noin 6,5 miljoonaa savuketta viime vuoden maaliskuun ja joulukuun välisenä aikana.

Rahtilähetyksistä ei Tullin mukaan tehty maahantuonti-ilmoituksia eikä maksettu veroja. Tulli epäilee saavutetun verohyödyn olevan noin kaksi miljoonaa euroa.

Tulli on tutkinut tapausta yhdessä Viron vero- ja tullilaitoksen kanssa. Esitutkinnan aikana Suomessa ja Virossa on otettu kiinni viisi ihmistä, joista neljä on ollut tutkintavankeudessa.

Levitetty Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa

Laittomasti maahan tulleista savukkeista noin kuusi miljoonaa on Tullin epäilyjen mukaan päätynyt levitykseen asti. Laittomia savukkeita on levitetty tutkinnan perusteella ainakin Päijät-Hämeen ja Pohjois-Karjalan alueella.

Lisäksi Tulli on takavarikoinut Viron tullilaitoksen kanssa kaksi rahtilähetystä, jotka sisälsivät noin puoli miljoonaa savuketta.

Takavarikot tehtiin viime vuoden joulukuussa. Kyseessä oli tutkinnanjohtaja Mari Saraheteen mukaan viimeisistä rikoskokonaisuuden epäillyistä savukelähetyksistä. Jo levitykseen asti päätyneet savukelähetysepäilyt selvisivät vasta takavarikointien jälkeen.

”Tutkinnan aikana selvisi takautuvasti, että toiminta oli ollutkin näin vakavaa”, Sarahete sanoo STT:lle.

Tulli epäilee, että levitykseen asti päässeitä savukkeita tuli Suomeen ainakin noin 20 lähetyksen kautta. Tullin mukaan savukkeet tuotiin Suomeen Virosta ja Latviasta.

Tulli on tutkinut tapausta törkeänä veropetoksena ja laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä. Esitutkinta on valmistumassa, ja asia siirretään syyteharkintaan.

Savukkeiden laitonta maahantuontia paljastuu Tullin mukaan entistä enemmän posti- ja pikarahtiliikenteessä sekä kaupallisessa tavaraliikenteessä.

Tavaraliikennevirrat ovat Tullin mukaan muuttuneet, kun ajoneuvo- ja henkilöliikenne Suomen ja Venäjän välillä on vähentynyt Venäjälle asetettujen pakotteiden takia.