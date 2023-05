Orpo ei lupaile vielä mitään listoja. ”Täytyy malttaa mieltä. Tämä on pitkä polku, muttei toivottavasti liian pitkä.”

Helsinki

Varsinaiset hallitusneuvottelut alkavat tänään Säätytalossa Helsingissä. Neuvotteluita pohjustettiin tiistaina avausseminaarilla, jossa eri alojen asiantuntijat antoivat neuvottelijoille tilannekatsaukset.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) kertoi tänään aamulla Säätytaloon tullessaan, että nyt jakaudutaan neuvotteluryhmiin ja ryhdytään töihin.

Orpo sanoi ohjeistaneensa neuvottelijoita siten, että pöydissä ei tule hakea voittoja itselle, vaan rakentaa yhteistä ohjelmaa.

”Tarkoitan sitä asennetta ja tyyliä, miten neuvotellaan. On mahdollisuus, että viimeiseen pilkuun asti neuvotellaan ja haetaan kukin sitä omaa parasta ratkaisua. Minusta se ei ole oikea asenne, vaan se, että istutaan pöydän ääreen ja etsitään yhdessä ratkaisuja.”

Orpo sanoi tämän olevan kokemuksen mukanaan tuomaa ajattelua.

Toimeksiannot pöytiin

Neuvottelijat on jaettu yhteentoista työryhmään. Teemoittain jaettuja niin sanottuja reformipöytiä on kahdeksan: kestävä julkinen talous, toimiva ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta, hyvinvointi syntyy työssä, osaava Suomi, kasvun kaava, puhtaan energian Suomi, kansainvälinen ja aktiivinen Nato-Suomi sekä turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio.

Lisäksi näillä työryhmillä on yhteensä 18 alatyöryhmää eli jaostoa.

Puheenjohtajapöydästä annetaan näihin pöytiin Orpon mukaan tänään tarkemmat toimeksiannot.

Ryhmät neuvottelevat kustakin asiakokonaisuudesta ja valmistelevat niihin liittyviä hallitusohjelmakirjauksia.

Hallitusneuvotteluissa mukana olevat kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit ovat päättäneet, ketkä neuvottelijat osallistuvat mihinkin ryhmiin. Tänään valitaan myös puheenjohtajat pöytiin.

”Olen varmasti illalla tyytyväinen, jos reformipöytien työ on lähtenyt hyvässä hengessä liikkeelle ja on saatu heille toimeksiannot. Työ lähtee liikkeelle, se on tämän päivän tärkein. Reformiryhmät hahmottavat tärkeimmät uudistukset, joita heidän pitää saada aikaan ja sitten työ etenee”, Orpo muotoili.

Talouspöytä muodostaa raamia

Orpo kertoi, että talouspöytä työskentelee koko ajan ja muodostaa raamia. Leikkauslistojen aika on vasta vähän myöhemmin. Myöskään listoja neuvottelijoiden kaavailemista uudistuksista ja reformeista on hänen mukaansa turha odotella vielä tässä vaiheessa. Hän sanoi esimerkiksi työllisyysuudistusten olevan niin isoja asioita, että siinä vaiheessa, kun ne ovat pitkällä, on hallitusohjelmakin lähes valmis.

”Täytyy malttaa mieltä. Tämä on pitkä polku, muttei toivottavasti liian pitkä.”

Orpon tavoite on edelleen, että Suomessa olisi toimintakykyinen hallitus kesäkuun alkupäivinä.