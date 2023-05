Mika Moring kiistää kaikki syytteet. Häntä koskevat henkirikosepäilyt ovat vielä esitutkinnassa.

Helsinki

Helsingin käräjäoikeudessa jatkuu tänään useista seksuaali-, väkivalta- ja henkirikoksista epäillyn miehen syytteiden käsittely.

Mika Moringia, 51, syytetään raiskauksista, pahoinpitelyistä sekä perusmuotoisista ja törkeistä vapaudenriistoista. Asianomistajina eli epäiltyinä uhreina on yhteensä seitsemän naista. Moring kiistää kaikki syytteet.

Lisäksi häntä epäillään kahden kadonneen naisen taposta, mutta nämä epäilyt ovat vasta esitutkinnassa.

Valtaosa oikeudenkäynnistä on käyty suljetuin ovin, mutta ennakkotietojen mukaan tiistain käsittelyn piti olla julkinen.

Aamulla 9.30 alkanut istunto meni kuitenkin salaiseksi. Käräjätuomari Mitja Korjakoff ilmoitti, että käsittely käydään suljetuin ovin, koska joku asianomistaja on sitä vaatinut. Näin media ei päässyt juuri kynnystä pidemmälle seuraamaan istuntoa.

Tänään tiistaina käsitellään muun muassa syytettä törkeästä vapaudenriistosta. Käsittely salissa myös päättyy tänään ja oikeus jää pohtimaan ratkaisuaan.

Käräjäkäsittelyn ensimmäisenä julkisena päivänä käsiteltiin kahta pahoinpitelysyytettä. Tummaan huppariin pukeutunut Moring istui oikeussalissa koko päivän huppu päässä ja kasvojaan peitellen.

Moringin vielä esitutkinnassa olevat henkirikosepäilyt koskevat kahta kadonnutta naista. Häntä epäillään Varsinais-Suomessa Salossa elokuussa kadonneen 28-vuotiaan Katja Miinalaisen ja syksyllä 2019 Pohjois-Savossa Vesannolla kadonneen 35-vuotiaan Saara Arvan taposta.

Katja Miinalainen nähtiin poliisin mukaan viimeksi Salon Kiikalassa 14. elokuuta. Poliisin mukaan Moring otti tällöin naisen kyytiin, minkä jälkeen he liikkuivat syrjäisillä paikoilla eri puolilla Suomea.

Poliisi julkisti joulukuussa Moringin nimen ja kuvan tietojen saamiseksi sekä mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi. Sen jälkeen poliisi saikin useita ilmoituksia, jotka johtivat uusiin rikosepäilyihin.

Myös HS ja STT ovat julkaisseet Moringin nimen jo esitutkintavaiheessa mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi sekä koska nimenjulkaisu saattaa edistää vakavien rikosepäilyjen selvittämistä.

Moringia vastaan on aiemmin nostettu Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet myös kahdesta raiskauksesta. Tekoaika niissä on vuoden 2020 joulukuussa. Käräjäoikeuden on määrä käsitellä syytteitä myöhemmin tässä kuussa.

Moring on aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään.