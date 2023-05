Hallitusneuvottelut alkavat Petteri Orpon johdolla tiistaina Säätytalossa. HS:n tietojen mukaan neuvotteluja käydään 11 ”pääpöydässä”.

Hallitusneuvottelut alkavat Säätytalossa Helsingissä tiistaiaamuna. Hallitusta ryhtyvät Petteri Orpon johdolla muodostamaan kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.

Viimeistään kesäkuussa nelikon on määrä saada valmiiksi hallitusohjelma, jossa määritellään suomalaisen politiikan päälinjat neljäksi vuodeksi.

Neuvottelut alkavat aamuisin noin kello yhdeksältä. Tiistaina ohjelmassa on alkuun avausseminaari.

Ainakin ensimmäisellä viikolla Orpon on määrä pitää tiedotustilaisuus joka päivä neuvottelujen päätteeksi.

Kovimpia vääntöjä puolueiden kesken on odotettavissa esimerkiksi julkisten menojen leikkauksista sekä maahanmuutto-, ilmasto- ja EU-politiikasta.

Hallitusneuvotteluja käydään Säätytalossa.

Hallitusneuvotteluita käydään Säätytalossa useissa eri pöydissä. Helsingin Sanomien tietojen mukaan pääpöytiä on yksitoista.

Ensimmäiset kolme pääpöytää ovat puheenjohtajien pöytä, puoluesihteereiden pöytä ja ”Valtioneuvoston johtaminen” -nimellä kulkeva pöytä. Viimeksi mainitussa on määrä käsitellä hallituksen johtamista, käytettäviä mittareita ja dataa sekä kokeiluja.

Teemakohtaisia pääpöytiä on kahdeksan. Niiden yhteydessä on myös alapöytiä. Säätytalolle on odotettavissa suuri joukko neuvottelijoita.

1. ”Kestävä julkinen talous”

Pöydässä neuvotellaan muun muassa talous-, vero- ja omistajapolitiikasta. Verotukselle on oma alapöytänsä.

2. ”Toimiva ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta”

Pöydässä neuvotellaan muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kunnista ja hyvinvointialueista. Näille on myös omat alapöytänsä.

3. ”Hyvinvointi syntyy työstä”

Pöydässä neuvotellaan työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan uudistuksista sekä työllisyydestä. Aiheille on myös omia alapöytiään.

4. ”Osaava Suomi”

Pöydässä neuvotellaan muun muassa koulutuksesta ja tutkimuksesta. Oma alapöytänsä on liikunnalle, kulttuurille ja nuorisolle.

5. ”Kasvun kaava”

Pöydässä neuvotellaan muun muassa talouskasvun kiihdyttämisestä, kotimaisesta yrittäjyydestä, sääntelyn purkamisesta ja tki-toiminnasta.

6. ”Puhtaan energian Suomi”

Pääpöydässä ja alapöydissä neuvotellaan ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta. Maataloudelle on oma alapöytänsä.

7. ”Kansainvälinen ja aktiivinen Nato-Suomi”

Pääpöydässä ja alapöydissä neuvotellaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja EU-politiikasta.

8. ”Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio”

Pöydässä ja alapöydissä neuvotellaan muun muassa sisäisestä turvallisuudesta, maahanmuutosta ja kotoutumisesta.