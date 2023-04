Tuhansia euroja käteistä rahaa, lennokkeja ja kaikuluotaimia – Venäjälle on yritetty viedä Suomesta monenlaista kiellettyä Ukraina-pakotteiden tultua voimaan

Tapauksia tutkitaan säännöstelyrikoksina. Kun rikosepäilyjä oli aiemmin muutamia per vuosi, viime vuonna Tulli kirjasi niitä yli 300.

Tullin mukaan epäiltyjä säännöstelyrikoksia kirjattiin viime vuonna yli 300, kun yleensä niitä on ollut muutamia vuosittain.

Ukrainaan hyökkäämisen takia Venäjälle määrätyt kansainväliset pakotteet ovat näkyneet Suomen ja Venäjän rajalla lisääntyneinä rikosepäilyinä.

Tullin mukaan epäiltyjä säännöstelyrikoksia kirjattiin viime vuonna yli 300, kun yleensä niitä on ollut muutamia vuosittain. Säännöstelyrikos on kyseessä, kun Venäjälle yritetään viedä jotain, minkä pakotteet kieltävät. Siitä voidaan tuomita lievemmillään sakkoja tai törkeän tekomuodon ollessa kyseessä jopa neljä vuotta vankeutta.

Osa rikosepäilyistä on jo edennyt käräjäoikeuteen. Useat niistä on käsitelty Kymenlaakson käräjäoikeudessa, koska Virolahdella sijaitseva Vaalimaan rajanylityspaikka on sen toimialueella.

Esimerkiksi viime vuoden lokakuussa Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen viisikymppisen miehen, joka oli vienyt Suomesta Venäjälle muun muassa kaikuluotaimia.

EU-asetuksen nojalla kaikuluotaimien vienti Venäjälle muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön on kielletty, koska EU katsoo, että niillä voi edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista tai puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä.

Mies sanoi vieneensä yhden kaikuluotaimen omaan käyttöönsä ja kolme muille henkilöille. Käräjäoikeus tuomitsi hänet kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Moniin rikosepäilyihin liittyvät myös lennokit, joiden kaikenlainen vienti tai viennin yrittäminen Venäjälle on nykyisin kielletty. Myös niiden katsotaan olevan hyödynnettävissä sotilaallisiin tarkoituksiin.

Määränpää oli muutettu käsin Venäjästä Kazakstaniksi

Viime vuoden lokakuussa Kymenlaakson käräjäoikeus ratkaisi myös jutun, jossa nelikymppinen mies oli yrittänyt kuljettaa Suomesta Venäjän rajan yli neljä kollia lämmönsiirtimiä, joiden arvo oli lähes 22 000 euroa.

Miehen hallusta löytyi samasta lastista tehdyt kahdet eri asiakirjat, joissa toisissa lastin määränpääksi oli merkitty Venäjä ja toisessa Kazakstan. Yhdessä asiakirjoista määränpääksi oli alun perin merkitty Venäjä, mutta myöhemmin se oli muutettu käsin Kazakstaniksi.

Käräjäoikeus ei ole pitänyt uskottavana, että tuotteet olisivat olleet menossa Kazakstaniin. Oikeus katsoi, että säännöstelyrikos oli törkeä, kun otettiin huomioon tuotteiden arvo sekä kaksien asiakirjojen käyttäminen. Mies tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Pietarilaisnainen menetti käteiset ja sai yli 4 000 euron sakot

Kiellettyä on myös EU-maiden valuuttojen vienti Venäjälle. Kielto ei koske rahoja, jotka on tarkoitettu Venäjälle matkustavan henkilön tai hänen mukanaan matkustavien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön.

Kolmikymppinen nainen yritti tammikuussa viedä Suomesta Venäjälle seteleinä lähes 73 000 Ruotsin kruunua (vajaat 6 500 euroa) ja vajaat 800 euroa. Noin puolet kruunuista löytyi naisen matkatavaroista sukkaan sullottuna.

Nainen oli Ukrainan ja Venäjän kansalainen ja hän oli matkalla Pietariin, joka oli myös hänen kotipaikkansa. Näin ollen käräjäoikeus katsoi, ettei naista voitu pitää EU-asetuksen tarkoittamana Venäjälle matkustavana henkilönä, vaan hän oli Venäjällä asuva henkilö, jolla ei ole oikeutta viedä EU-valtioiden valuuttaa Venäjälle edes henkilökohtaista käyttöään varten. Nainen tuomittiin säännöstelyrikoksesta yli 4 200 euron sakkoihin sekä menettämään käteiset rahat valtiolle.