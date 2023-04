Kerrostalossa asuvan pariskunnan ilta sai uskomattoman käänteen, kun sohvan alta löytyi kutsumaton vieras: ”Miten kummassa se on päässyt sisään asuntoomme?”

Vanha Tilli-kissa ilmaisi täpinöissään, että olohuoneen sohvan alla lymyää jotain sangen kiinnostavaa. Eläinystävinä tunnettu pariskunta ryhtyi keskiviikkoiltana pelastustoimiin. Torstaina tarina sai onnellisen lopun.

Kerrostalossa asuva Malla Tirkkonen ja hänen puolisonsa Ville-Matti Hokkanen kiertelivät myöhään keskiviikkoiltana naapuriensa ovilla kyselemässä, kenen kaveri tämä pieni on.

Keskiviikkoilta sai jännittävän käänteen Malla Tirkkosen ja Ville-Matti Hokkasen Tampereen Satakunnankadulla sijaitsevassa kerrostalokodissa. Pariskunta kävi alkuillasta hakemassa autoliikkeestä uuden autonsa ja saapui kolmannessa kerroksessa sijaitsevaan kotiinsa ruokakaupan kautta kello 20.30.

”Aloimme purkaa kasseja, kun huomasimme, että 14-vuotias norjalainen metsäkissamme Tilli on aivan täpinöissään. Se pyöri sohvan ympärillä ja yritti tunkea itsensä sen alle. Ihan kuin siltä olisi jäänyt lelu jumiin tai jotain. Aivan poikkeuksellista vanhan kissarouvan käytös joka tapauksessa oli”, Tirkkonen kertoo.

Tirkkonen kurkkasi sohvan alle ja säikähti perinpohjaisesti.

”Siellä on joku iso! Isompi kuin hiiri!”

Ensimmäinen ajatus oli, että auki olleesta parvekkeen ovesta olisi päässyt sisään rotta tai orava. Pariskunta siirsi sohvaa sivuun sen verran, että sai tunnistettua vieraan.

”Siellä kyhjötti myttynä hamsteri. Olimme mieheni kanssa aivan ihmeissämme. Kenen hamsteri se on, miten kummassa se on päässyt sisään asuntoomme ja kuinka kauan se on täällä ollut?”

Tilli-kissa jäähylle

Tilanteesta innostunut, nuorempana erinomaisena saalistajana tunnettu Tilli ahdisteli hamsteria siinä määrin, että karkulainen pääsi hetkeksi piiloutumaan.

”Löysimme sen kissan hiekkalaatikon takaa. Raukka oli ihan kauhuissaan. Laitoimme Tillin kylpyhuoneeseen rauhoittumaan.”

Pariskunta siirsi hamsterin pahvilaatikkoon.

”Annoimme vettä ja silittelimme sitä. Eläin oli kiltti ja rauhallinen, tuijotti vaan meitä nappisilmillään. Mitä ihmettä me nyt teemme?”

Iltayhdeksän jälkeen pariskunta lähti kierrokselle naapureidensa oville.

”Soittelimme ovikelloja ja kyselimme, tietääkö kukaan, kenen hamsteri voisi olla. Omistajaa ei löytynyt. Tein illalla vielä hamsterista laput, jotka vein molempiin porraskäytäviin. Laitoin lisäksi viestin taloyhtiön isännöitsijälle.”

Pieni karkulainen päätyi onnekseen eläinystävien sohvan alle.

Ihana mies saapuu

Tirkkonen ja Hokkanen muuttivat Helsingistä Tampereelle viime vuoden lopussa. He osasivat heti kääntyä juuri oikean auttajan puoleen.

”Soitin löytöeläinpalveluun, ja sieltä saapui ihana mies apuun ennen puoltayötä.”

Koirahoitola ja löytöeläinpalvelu Boondock’s oy:n yrittäjä Jari Pellas haki karkurin hoitolaansa Orivedelle.

”Olimme helpottuneita, että asia järjestyi näin nopeasti.”

Tiedustelimme hamsterin tilannetta torstaina kello 9.30. Pellas kertoi silloin, että eläintä pidettäisiin hoitolassa 15 vuorokautta. Jos omistajaa ei sinä aikana löydy, hamsterille etsittäisiin uusi koti.

Puoli tuntia puhelun jälkeen Pellas soitti toimitukseen ilouutisen: omistaja on löytynyt.

”Hamsterin omistaa naapurirapussa asuva mies, joka oli nähnyt löytäjien kiinnittämät laput. Hän lupasi hakea hamsterin kotiin torstaipäivän aikana. Ilmeni, että kyseessä on syyrianhamsteri.”

Mikä? Syyrianhamsteri Kutsutaan myös kultahamsteriksi. Aito erakko, joka haluaa olla kodin ainoa hamsteri. Liikkeellä lähinnä iltaisin ja aamuvarhaisella. Elinikä on yleensä 2– 3 vuotta, mutta voi elää viisikin vuotta. Luontaista elinympäristöä ovat ruohikkoiset arot. Ei ole kovin hyvä kiipeilemään. Lähde: Suomen Eläinsuojelu ry

Harvinainen vieras

Kuinka harvinainen vieras lemmikkihamsteri oli, Jari Pellas?

”99 prosenttia meille tulevista löytöeläimistä on kissoja ja koiria. Joskus tulee jyrsijöitä, mutta hamsteria harvoin. On meille tullut joskus myös esimerkiksi liskoja, käärmeitä ja papukaijojakin.”

Mikä on veikkauksesi siitä, miten hamsteri on päätynyt täysin vieraaseen asuntoon kerrostalon naapurirappuun?

”Uskon, että se on livahtanut sinne omalta parvekkeeltaan. Kyllähän se menee vaikka seinää pitkin, jos tarve on. Toinen mahdollisuus on ilmastointikanava. Se menee läpi niin pienestä, mistä vaan pää mahtuu.”