Perussuomalaiset on valmis kompromisseihin, mutta omia tavoitteita pitää saada edistettyä.

Hallitustunnustelija Petteri Orpolla (kok.) on edessään valinnan paikka, kun hän puntaroi, minkä puolueiden kanssa kokoomus voisi lähteä hallitusta muodostamaan. Kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakentuvaa oikeistohallitusta on pidetty tässä vaiheessa yleisesti Orpon todennäköisimpänä vaihtoehtona.

Orpo sai viralliset kahdenväliset keskustelut eduskuntaryhmien kanssa päätökseen tiistaina. Hän sanoi punnitsevansa tarkkaan kaikki keskustelut.

Orpon mukaan kokoomuksen keskeiset tavoitteet ovat kestävän talouskasvun aikaansaaminen, hyvinvointivaltion palveluiden turvaaminen, turvallisen maan rakentaminen, koulutus, nuoret ja osaaminen sekä ympäristöstä huolen pitäminen. Orpon mukaan nämä ovat ne asiat, joita vastaan hän punnitsee, miltä pohjalta hallitus saadaan kokoon.

Orpo sanoi viime viikolla, että myös virallisten kahdenkeskisten neuvottelujen jälkeen on vielä mahdollisuus tehdä tarkentavia lisäkysymyksiä. Orpon tavoitteena on yhä, että hän voisi tämän viikon aikana kertoa päätöksensä hallituspohjasta. Sen jälkeen alkavat varsinaiset hallitusneuvottelut Helsingin Säätytalossa.

Tunnusteluvaiheessa on Orpon mukaan tärkeintä hahmottaa puolueiden näkemys suuriin kysymyksiin ja käydä läpi puolueiden erityiskysymyksiä.

”Nippeleihin on tässä vaiheessa turha mennä”, Orpo totesi.

Orpo korosti, että hallituspuolueiden välille pitää syntyä luottamus. Hän ei kuitenkaan arvioinut yksittäisiä puolueita tästä näkökulmasta.

Purra: Paljon soviteltavaa vielä

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi tiistaina virallisen keskustelun jälkeen, että perussuomalaiset on valmis menemään hallitukseen vain, jos saa edistettyä omia tavoitteitaan. Kompromissien tekemiseen on kuitenkin puolueessa varauduttu.

Purran mukaan keskustelussa Orpon kanssa ei tullut varsinaisesti esiin mitään uutta. Hän sanoi, että varsinaisiin hallitusneuvotteluihin olisi jäämässä vielä paljon yksityiskohtia sovittavaksi.

”Hallitusneuvotteluissa, mikäli me siellä olemme, käydään hyvin vaikeita ja isoja asiakysymyksiä läpi”, Purra sanoi keskustelun jälkeen.

Soviteltavaa kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä on etenkin maahanmuuttopolitiikassa. Lisäksi puolueilla on muun muassa eriävät näkemykset siitä, miten ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitäisi uudistaa. Purran mukaan paljon soviteltavaa on myös EU-politiikassa.

KD:lle käyvät kaikki pohjat

Oikeistohallituksen palaseksi kaavailtu kristillisdemokraatit on avoin erilaisille hallituspohjille.

”Mielestämme tärkeintä on neuvotella sellaisesta hallitusohjelmasta, joka on yhteensovitettavissa kristillisdemokraattisen puolueen arvojen ja tavoitteiden kanssa”, sanoi puolueen puheenjohtaja Sari Essayah keskustelun jälkeen tiistaina.

Varsinaisia kynnyskysymyksiä puolueella ei ole tässä vaiheessa. Niistä keskustellaan Essayahin mukaan varsinaisissa hallitusneuvotteluissa, jos kutsu tulee.

Essayahin mukaan hänen puolueensa on ollut hallituksissa aiemmin sillanrakentajapuolue.

Neljäs oikeistohallitukseen soviteltu puolue olisi RKP.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puolestaan kertoi luvanneensa Orpolle, että tuleva hallitus saa oppositiosta keskustan tuen kaikille "järkeville esityksilleen".