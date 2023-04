HS: Osa ruokaläheteistä ajaa laittomia kuljetuksia, palkkiot olemattomia

Wolt sanoo tehneensä viime päivinä 500 pistokoetta selvittääkseen ongelmien laajuutta.

Osa Woltin ja Foodoran ruokaläheteistä ajaa laittomia kuljetuksia toisten lähettien tileillä, jolloin palkkiot voivat jäädä olemattomiksi, kertoo Helsingin Sanomat.

HS:n mukaan sekä Wolt että Foodora eivät usein edes tiedä, kuka lähetyksiä tosiasiassa kuljettaa ja missä oloissa. Jotkut lähetit ovat joutuneet myös rikollisen hyväksikäytön uhreiksi.

Poliisipartiot alkoivat vuonna 2019 törmätä pääkaupunkiseudulla kuskeihin, jotka olivat maassa ilman oleskelulupaa tai työlupaa, HS kertoo. Ilmeisesti moni lähetti käytti jonkun toisen tiliä pimeästi, eli heitä käytettiin laittomana työvoimana.

Lisäksi HS on käynyt läpi ruokalähettien Facebook-ryhmiä, joissa käydään kauppaa Woltin ja Foodoran lähettitileistä.

Useampi tilinsä vuokralle antava vaatii jopa 30 prosenttia tuotoista itselleen.

Wolt kommentoi HS:n juttua erillisessä blogitekstissä. Woltin mukaan viime kuukausina heidän tietoonsa on tullut muutamia väärinkäytöksiä kuukaudessa. Wolt sanoo tehneensä viime päivien aikana noin 500 pistokoetta selvittääkseen lähettitilien väärinkäytösten laajuutta.

Woltin mukaan väärinkäytösten taustalla on se, että lähetin työtä tekee pelkästään heidän kauttaan yli 5 000 ihmistä viikoittain, mutta halukkaita lähettejä on jonossa yli 10 000.

”Tämä epäsuhta luo kysyntää tilien luvattomalle jakamiselle.”

Ruokalähetit osaksi Pamia

Aiemmin tällä viikolla Palvelualojen ammattiliitto (Pam) hyväksyi ammattiosastokseen ruokalähettien perustaman yhdistyksen, jonka tarkoitus on koota eri alustayritysten kuriirit ja lähetit yhteen ja parantaa heidän asemaansa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti.

Pam Couriers Finlandissa on mukana on sekä Woltin että Foodoran lähettejä. Alalla ei ole työehtosopimusta, eivätkä yrittäjänä työtä tekevät voi liittyä työttömyyskassaan.

Alustatalousyritykset ovat linjanneet, että niille töitä tekevät lähetit ovat itsenäisiä yrittäjiä. Työneuvosto on taas katsonut, että he ovat työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa alustojen omistajiin. EU-komissio on ehdottanut direktiiviä, jolla alustatalouden työntekijöiden asemaa parannettaisiin.