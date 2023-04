Pelastuslaitoksen mukaan palon syttymissyystä ei ole tietoa. Rakennuksessa on aiemmin havaittu ilkivaltaa.

Tampereen Kaukajärvellä käytöstä poistetussa seurakunnan rakennuksessa tänään syttynyt tulipalo on saatu sammutettua illalla puoli yhdeksän aikaan, selviää viranomaistiedotteesta. Palosta ei Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan ollut akuuttia vaaraa ulkopuolisille.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta puoli kahden aikaan iltapäivällä. Ulkopuolinen ihminen oli havainnut Keskisenkadulla sijaitsevasta rakennuksesta nousevan savua. Pelastuslaitoksen päästyä kohteeseen palo oli levinnyt talon kattorakenteisiin.

Pelastuslaitoksen mukaan palo oli levinnyt myös rakennuksen sisälle eikä sitä saatu heti hallintaan. Palo levisi rakennuksen katolle, ja savua levisi Kaukajärven suuntaan.

Savun leviämisestä annettiin viranomaistiedote 112 Suomi -sovelluksen kautta neljän kilometrin säteelle palopaikalta. Alueen asukkaita kehotettiin sulkemaan ikkunat, sammuttamaan ilmastointi ja välttämään turhaa liikkumista alueella. Illalla puoli yhdeksältä lähetetyssä viranomaistiedotteessa kerrottiin, ettei savu aiheuttanut enää haittaa.

Ei henkilövahinkoja

Palomestari Sakari Bragge Pirkanmaan pelastuslaitokselta arvioi alkuillasta, että palanut rakennus tuhoutui noin 60-prosenttisesti. Palon syttymissyystä ei ole tietoa.

”Edelleen ollaan sen tiedon varassa, että itsestään nämä eivät syty. Kiinteistön alueella on havaittu sinne kuulumatonta liikehdintää, mutta poliisi tutkii tätä asiaa tarkemmin”, Bragge kertoi.

Rakennus on entinen seurakunnan kiinteistö, mutta se on myyty rakennusliikkeelle. Huonokuntoisessa rakennuksessa on pelastuslaitoksen mukaan aiemmin havaittu myös ilkivaltaa.

Pelastuslaitoksen mukaan sammutustoimintaan osallistui noin neljäkymmentä henkilöä ja viisitoista paloautoa.

Tulipalosta ei pelastuslaitoksen mukaan aiheutunut henkilövahinkoja.