Uponneesta autosta keskellä Helsinkiä löytyi ehkä ruumis

Helsingin Kalasatamasta Sörnäistenlaiturin edustalta upoksissa olleesta autosta on löytynyt mahdollisesti ruumis.

Sörnäistenlaiturin edustalta Kalasatamasta löytyi 19. huhtikuuta sukellusharjoituksen yhteydessä auto, jonka sisällä on mahdollisesti ruumis.

Helsingin poliisi kertoi Twitter-viestissään keskiviikkona, että Kalasatamasta on löytynyt mahdollisesti ruumis. Poliisin saaman ilmoituksen mukaan ruumis löytyi Sörnäistenlaiturin edustalta, meren pohjassa olevasta autosta.

Auto löytyi sukellusharjoituksen yhteydessä.

Paikalla Kalasatamassa oli useampi partio. Paikalla olleen toimittaja Jonna Hovi-Horkanin mukaan Sörnäistenlaiturin edustalle oli tuotu tikasauto ja paarit, ja viranomaiset valmistautuivat mahdollisesti nostamaan ruumista ylös vedestä sukeltajien avulla. Paikalle saapui myös hautaustoimiston auto, joka pysäköitiin aivan rantaan.

Sukeltajat viipyivät noin puoli tuntia vedessä, kunnes nousivat pintaan tyhjin käsin. Myös hautaustoimiston ruumisauto lähti lopulta paikalta.

Alue on poliisin eristämä.

Paikalla oli useita sivullisia ja alueen asukkaita seuraamassa poliisin ja pelastushenkilökunnan toimintaa.

Paikallisen asukkaan mukaan alue on vilkas ja siellä kaikuu. Onnettomuuspaikan vieressä on baari, ja sitä vastapäätä sijaitsee Mustikkamaan ulkoilualue. Siksi haastateltu epäili, että auto olisi päätynyt mereen jo ennen kuin alueen kerrostalot rakennettiin.

Helsingin poliisista kerrotaan, että ilmoitus löytyneestä autosta tuli kello 14.20 iltapäivällä.

Poliisista ei osattu arvioida, kauanko sukellusoperaatio rannassa kestää.

Poliisilla ei ole toistaiseksi tietoa, miten auto on päätynyt mereen ja kauanko se on siellä ollut. Onnettomuuspaikalla vesi on noin 10–14 metrin syvyistä.