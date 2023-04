Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Opiskelu

Nämä suomalaisnaiset maksavat 5 000 euroa vuodessa lääkäriopinnoistaan Romaniassa – Nyt he kertovat koulutuksesta, jossa on erikoisia piirteitä

Jasmin Seppä ja Daniela Mbah kertovat, että lääkäriopintoihin on helpompi päästä Romaniassa kuin Suomessa, mutta koulutus Oradean kaupungissa on vaativaa. Opinnoissa kuri on tiukka, hierarkia jäykkä ja viittaaminen vieras käytäntö. Elämä Romaniassa on värikästä ja stressaavaa, mutta kasvattavaa. ”Onhan se kiva ajatus, että on opiskellut englanniksi ja on mahdollisuus lähteä töihin mihin vain.”

Katseet kohti Suomea. Daniela Mbah (vas.) ja Jasmin Seppä ovat opiskelleet neljä vuotta lääkäriksi Romaniassa. Kuudennen vuoden jälkeen siintävän valmistumisen jälkeen he ovat suunnitelleet palaavansa Suomeen.

Oradea ”Romania ei sovi kaikille, sen verran erilaista eläminen täällä on.” Näin toteaa 23-vuotias Jasmin Seppä, joka opiskelee lääkäriksi Romaniassa neljättä vuotta. Seppä ja hänen kurssikaverinsa Daniela Mbah ovat luvanneet kertoa kokemuksistaan englanninkielisistä yliopisto-opinnoista yhdessä EU:n köyhimmistä maista.