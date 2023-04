Pyöräilyn promille­raja sai ministeriöstä niin kovaa palautetta, että edessä on ”kova jumppa”

Oikeusministeriön mukaan pyöräilyn promillerajan asettamiselle pitäisi olla painava yhteiskunnallinen tarve.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) sai noin 70 lausuntoa muistiostaan, jossa se esittää muun muassa promillerajaa pyöräilijöille ja sähköpotkulautailijoille.

”Siellä on muutama tiukka kannanotto promillerajaa vastaan, mutta sitten on tosi paljon kannanottoja promillerajan puolesta. Muun muassa kunnat ja osa viranomaisista ovat vahvasti sen kannalla”, kertoo ministeriön erityisasiantuntija Konsta Arvelin.

Lausunnoista 62 annettiin verkossa Lausuntopalvelussa, josta ne ovat luettavissa kokonaisuudessaan. Lisäksi ministeriön kirjaamoon tuli kymmenkunta lausuntoa, jotka lisätään palveluun myöhemmin.

Kirjaamon kautta antoi kantansa muun muassa Poliisihallitus. Arvelinin mukaan Poliisihallitus on lausunnossaan promillerajan säätämisen kannalla.

”Siitä ei ollut kannanottoa, pystyykö poliisi valvomaan promillerajan noudattamista.”

Fakta Nykyisin rangaistavaa vain jos aiheuttaa vaaraa Pyöräily tai sähköpotkulaudan käyttö päihtyneenä ei nykyisin ole suoraan kiellettyä. Sille ei myöskään ole asetettu promillerajaa.

Polkupyörällä ja sähköpotkulaudalla voi kuitenkin syyllistyä liikennejuopumukseen moottorittomalla ajoneuvolla.

Siitä tuomitseminen edellyttää, että päihtynyt liikkuja aiheuttaa toiminnallaan vaaraa.

Tiukasti promillerajaa vastaan ovat oikeusministeriö ja Pyöräliitto.

Oikeusministeriö on sekä tekemässään selvityksessä että lausunnossaan LVM:n muistiosta katsonut, ettei promillerajan asettaminen pyöräilijöille tai sähköpotkulautailijoille ole perusteltua.

Erityisasiantuntija Sonja Sjöman kertoo, että oikeusministeriön mukaan nykyinen sääntely riittää.

”Rikoslaissa on jo olemassa niin sanottu tankojuoppous, eli jos pyöräilee sillä tavalla alkoholin vaikutuksen alaisena, että aiheuttaa vaaraa toiselle, tämä on jo nykyisellään rikos.”

Jos promilleraja otettaisiin käyttöön, sen ylittyessä pyöräily olisi rangaistavaa riippumatta siitä, millaista ajo on ollut tai millaiset olosuhteet ovat olleet.

Pyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden onnettomuuksissa loukkaantuvat pääasiassa he itse, eivät muut ihmiset. Rikosoikeudelliselle tai hallinnolliselle sanktiosääntelylle pitää aina olla painava yhteiskunnallinen tarve, Sjöman sanoo.

”Emme oikeusministeriössä näe, että olisi painavaa yhteiskunnallista tarvetta lähteä tällä tavoin promillerajasääntelyllä rikosoikeudellisesti tai liikennevirhemaksuin ohjaamaan henkilöiden omaa käytöstä itsensä vaarantamisen tai loukkaamisen ehkäisemiseksi.”

Fakta Päihtyneiden pyöräilijöiden onnettomuudet Useammin päävammoja kuin selvänä ajaneiden tapaturmissa. Pään vamman riskitekijöinä yli 1,5 promillen humalatila ja 15–24 vuoden ikä. Erikoissairaanhoitoon tulleilla miespyöräilijöillä alkoholia veressä 44 prosentilla, naisilla 12 prosentilla. 23 prosenttia vakavasti loukkaantuneista pyöräilijöistä päihtyneitä. Lähde: liikenne- ja viestintäministeriön selvitys pyöräilyn ja mikroliikkumisen promillerajasta

Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen kertoo, että pyöräliitto on samoilla linjoilla oikeusministeriön kanssa.

”Ongelma, johon on nyt havahduttu, on nuorten miesten sähköpotkulautailu päihtyneenä viikonloppuöisin kaupungissa. Ja sitten ratkaisu olisi koko valtakuntaa aina kaikissa tilanteissa koskeva promilleraja”, hän ihmettelee.

Koistinen kertoo ymmärtävänsä pyöräilyn niputtamisen sähköpotkulautailun kanssa sen takia, että ne rinnastetaan muun muassa tieliikennelaissa.

”Toki pyöräilyssäkin päihtymys näkyy onnettomuusriskinä, mutta niin se näkyy jalankulussakin ja moottoriajoneuvoilla, eli ylipäätään päihtymys on merkittävä onnettomuusriski.”

Pyöräliiton laskelmien mukaan onnettomuudet matkaa kohden ovat sähköpotkulaudoilla kahdeksan kertaa niin yleisiä kuin pyörillä.

Koistinen kertoo, että kymmenen viime vuoden aikana on kuollut yksi pyöräilijä 0,5–1 promillen humalatilassa ja viisi pyöräilijää 1–1,2 promillen humalassa. Yhteensä pyöräilijöitä on kuollut 178.

”Eli pienehkö päihtymys ei näyttäydy isona riskinä pyöräilyssä, jos katsotaan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.”

Lisäksi valtaosa päihtyneiden loukkaantumisista tapahtuu vahvasti päihtyneille, Koistinen sanoo.

Jos pyöräilylle tulisi sama rangaistukseen johtava promilleraja kuin autoilulle eli 0,5, Koistinen näkee riskin, että päihtynyt valitsisi pyörän sijaan moottoriajoneuvon. Vesillä promilleraja on tällä hetkellä 1,0.

Pyöräliitto on nostanut esiin, että pyörä on yleinen liikenneväline muun muassa isoissa tapahtumissa, kuten Ruisrockissa. Myös Matkailu- ja ravintolapalvelut (Mara) kirjoittaa lausunnossaan, että varsinkin kesäaikaan suuri osa tapahtumiin osallistuvista käyttää liikkumisvälineenään pyörää ja se on tapahtumien kannalta tärkeä liikkumismuoto.

Maran mukaan pyöräilyn turvallisuutta tulee parantaa kampanjoilla ja viestinnällä rangaistusuhkien sijaan.

Liikenneturva kertoo lausunnossaan suhtautuvansa promillerajaan myönteisesti.

”On ilmiselvää, että tankojuopumuksen 512 miljoonan euron yhteiskunnallinen kustannus ei ole vain yksilön ongelma, vaan laajempi yhteiskunnallinen ongelma.”

Liikenneturva pitää riittämättömänä nykyistä lainsäädäntöä, jossa tankojuopumus on rangaistavaa vain toisten turvallisuuden vaarantuessa.

”Käytännössä tämä lainsäädäntö on osoittautunut lähes käyttökelvottomaksi. Poliisi käyttää kyseistä lainkohtaa muutamia kymmeniä kertoja vuodessa.”

Pyöräilykuntien verkosto ry:n kanta on, että nykyinen lainsäädäntö on polkupyöräilyn osalta hyvä.

Arviomuistion keskeisimpänä heikkoutena Pyöräilykuntien verkosto pitää sitä, että sähköpotkulauta ja polkupyörä ovat kaksi erilaista liikkumisvälinettä. Yhdistyksen mukaan ne tulisi erottaa toisistaan myös promillerajaratkaisussa.

Pyöräilykuntien verkostoon kuuluu 191 jäsentä, joista 158 on kuntia ja kaupunkeja. Yhdistys viittaa lausunnossaan muistion kohtaan, jossa todetaan promillerajan asettamisen sähköpotkulautailijoille olevan tämänhetkisen tiedon valossa tärkeämpää ja kiireellisempää kuin pyöräilijöille.

Muistiossa mainitaan lyhyesti, että jos kevyen sähköajoneuvon ajaminen päihtyneenä määriteltäisiin rikoslaissa rattijuopumukseksi, sähköpotkulaudalla ajaminen humalassa olisi rangaistavaa mutta promilleraja ei koskisi polkupyöräilyä.

Seuraavaksi liikenne- ja viestintä­ministeriössä tehdään yhteenveto lausunnoista ja mietitään, onko niissä aineksia ministeriön ratkaisuehdotusten jatkojalostukseen.

”Pitää katsoa, mikä olisi kultainen keskitie, että saadaan kaikkien näkökulmat huomioitua ja edistettyä liikenneturvallisuutta”, erityisasiantuntija Konsta Arvelin kertoo.

Säädöshankkeen eteenpäin vieminen vaatii vielä hyväksymisen tulevalta liikenne- ja viestintäministeriltä. Nyt on siis odotettava, että uusi hallitus saadaan kokoon.

”Sitä ennen käydään lausunnot läpi ja hahmotellaan alustavasti, mitä niiden perusteella jää viivan alle.”

Arvelinin mukaan promillerajan etenemisessä on kolme vaihtoehtoa: unohdetaan koko raja, määritellään rikosoikeudellinen rangaistus tai päädytään hallinnolliseen sanktioon eli liikennevirhemaksuun.

Vaikka oikeusministeriön kanta promillerajaa vastaan on vahva ja perusteltu, Arvelinin mukaan LVM ei ole vielä luopumassa esityksestään.

”Mutta kyllä meillä on aikamoinen jumppa, että saamme selvitettyä sellaiset perusteet, jotka kestävät vastaavan kriittisen tarkastelun kuin oikeusministeriö on tässä asiassa tehnyt.”

Arvelinin mukaan liikenteessä on jo lainsäädäntöä, joka suojaa ensisijaisesti liikkujaa itseltään, kuten moottoripyöräilijän kypäräpakko ja autoa kuljettavan velvollisuus käyttää turvavyötä.

”Jos turvavyötön tai suojakypärää käyttämätön kuljettaja kuolee tai loukkaantuu vakavasti, niin sehän on yhteiskunnalle kauhean suuri kustannus.”