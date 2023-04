Omien terveystietojensa jakamista voi rajoittaa paitsi vastaanottojen yhteydessä myös itsenäisesti Omakannassa. Kerromme, miten asetuksia muutetaan.

Voit itse vaikuttaa tarkasti siihen, mitä terveystietojasi jaetaan organisaatiosta toiseen.

Jos olet antanut luovutusluvan Omakannassa tai terveydenhuollossa asioidessasi, Kanta-palveluihin tallennetut terveys- ja reseptitietosi jaetaan myös muiden terveydenhuollon toimijoiden käyttöön organisaatiorajojen yli. Joissain tapauksissa tämä on aiheuttanut terveydenhuollon asiakkaille ikäviä yllätyksiä.

Tiedot siirtyvät terveydenhuoltoalan julkisten ja yksityisten toimijoiden potilastietojärjestelmistä Kanta-palveluihin muun muassa ohjelmistoalan yrityksen Atostekin luoman Era-ohjelmiston välityksellä.

Kerromme nyt, miten Omakannan asetuksia voi muuttaa itselleen sopivaksi.

Apuna toimii Atostekin Marjaana Karttunen, jolla on vuosien kokemus Kanta-palveluja hyödyntävän tietojärjestelmän kehityksestä ja käyttöönottojen organisoinnista. Hän seuraa myös lainsäädännön, viranomaismääritysten ja Kanta-rajapintojen kehitystä ja muutoksia.

Kuka tahansa voi määritellä itse verkossa Omakanta-palvelussa, mitä terveystietojaan haluaa jakaa tiedot tallentaneelta organisaatiolta myös muille yksityisille ja julkisille tahoille.

Karttusen mukaan myös jo esimerkiksi lääkärikäynnillään voi halutessaan pyytää lääkäriä kieltämään käynnin tietojen luovuttamisen.

Kun luovutusluvan on antanut kerran Omakannassa tai terveydenhuollossa käydessään, se on voimassa aina. Luvan tietojen käyttöön on tähän mennessä antanut Suomessa 4,8 miljoonaa ihmistä.

Tietojensa luovuttamisen tilanteen voi tarkastaa Omakannasta vasemmalla olevan valikon kohdasta ”Tietojen käytön hallinta”. Siitä avautuvalla sivulla on otsikko ”Lupa potilastietojen luovuttamiseen”, jonka alla näkyy, onko lupa tietojen luovuttamiseen annettu.

Jos olet antanut luvan, näet sen antamisajan ja linkin takaa paikankin. Jos haluat peruuttaa kerralla kaikkien tietojesi luovuttamisen, se onnistuu sivun alalaidassa olevasta linkistä ”Voimassa olevan luovutusluvan peruuttaminen”.

”Sen pitäisi tallentua heti kun olet sen Omakannassa laittanut”, Karttunen kertoo.

Jos et halua kieltää kaikkien tietojesi luovuttamista, voit itse valita, mitä tietoja jaetaan ja mitä ei.

Sivulla ”Tietojen käytön hallinta” on otsikot ”Reseptitietojen luovutuskiellot” ja ”Potilastietojen luovutuskiellot”. Niiden alla olevista linkeistä pääset asettamaan tarkkoja kieltoja.

Voit kieltää yksittäisen reseptin tai käynnin tiedot tai kieltää jotakin palvelunantajaa luovuttamasta tietoja rekistereistään.

Jos kiellät tietojesi luovuttamisen, voit sallia erikseen tietojen luovuttamisen vain ja ainoastaan hätätilanteissa.

”Silloin on mahdollista tehdä hätähaku tietojärjestelmistä, kun on hätätilanne, jos olet pää kainalossa sairaalassa. Niissä tilanteissa saa tiedon luovuttaa, mutta ei missään muussa", Marjaana Karttunen tarkentaa.

Ilman suostumusta tietojen luovuttamiseen tietoja ei voi käyttää edes siinä tapauksessa, että potilas on tajuton äkillisen henkeä uhkaavan sairauden tai loukkaantumisen vuoksi.

Jos luovutuslupaa ei ole annettu, esimerkiksi lääkärissäkäynti oman hyvinvointialueen ulkopuolella tai yksityisellä puolella voi vaikeutua, kun lääkärillä ei ole pohjatietoja aiemmasta asioinnista.

Tällöin on selitettävä potilashistoria käynnin yhteydessä. Lääkäri ei välttämättä pysty huomioimaan kaikkea aiempaan lääkitykseen tai terveystietoihin liittyvää tietoa, ellei potilas kerro kaikkea olennaista.

Luovutuskiellon kohteena olevaa lääkettä ostettaessa tulee apteekissa esittää kielletystä reseptistä potilasohje tai tulostettu yhteenveto.

Jos lääkäri on kirjoittamassa keskushermostoon vaikuttavan lääkkeen tai huumausainelääkkeen reseptiä, tiedot kaikista määrätyistä vastaavista lääkkeistä näytetään hänelle kiellosta huolimatta.

Ellet kiellä kerralla kaikkien tietojesi luovuttamista, yksityisen terveydenhuollon tietojen luovuttamisen voi kieltää vain tapahtumakohtaisesti.

Julkisen terveydenhuollon tietoja voi rajata esimerkiksi hyvinvointialueittain. Julkisella puolella voi myös kieltää erikseen joko työterveyshuollon tai julkisen terveydenhuollon tietojen luovuttamisen.

Jos esimerkiksi kiellät yksittäisen terveysasemakäyntisi tietojen luovuttamisen, yksityisen terveydenhuollon tai toisen hyvinvointialueen lääkäri ei näe käynnin tietoja. Saman hyvinvointialueen julkisessa terveydenhuollossa käynti kuitenkin näkyy kiellosta huolimatta sekä Kanta-palveluissa että potilastietojärjestelmässä.

”Tämä rajaa ainoastaan Kannasta haettua tietoa, ja jos potilastietojärjestelmässä itsessään on tietoja, ne ovat oman organisaation käytössä joka tapauksessa”, Karttunen sanoo.

Kiellot on mahdollista perua Omakannassa tai vastaanotolla samaan tapaan kuin ne on asetettukin.

Entä jos haluan nähdä, minne tietojani on aiemmin luovutettu?

”Omakannasta pystyy katsomaan, koska ja mitä tietoja organisaatiolta x on luovutettu organisaatiolle y. Jos haluat tarkempia tietoja, niin se täytyy selvittää organisaatiolta”, Karttunen kertoo.

Tietojen luovutukset löytyvät vasemmasta palkista otsikon ”Terveystiedot” takaa kohdasta ”Terveystietojen luovutukset”. Sitä klikkaamalla näkyy lista, milloin tietoja on luovutettu ja mille taholle. Päivämäärää klikkaamalla löytyy lisätietoja siitä, mitä tietoja on luovutettu.

Tietojen luovuttamisen perusteluja ei näe Omakannasta.

Jos tietojen luovutuksesta haluaa lisätietoja, on tehtävä tietopyyntö tiedot vastaanottaneelle taholle. Tietojen luovuttajataho on tallentanut tiedot Kantaan, josta tietojen vastaanottaja on hakenut tietoja luovuttajan tietämättä.

”Kullakin terveydenhuollon organisaatiolla pitäisi olla yhteystieto, josta potilas voi pyytää tietoja. Meillä kaikilla on oikeus kysyä, miksi tietojani on katseltu”, Karttunen sanoo.

Hänen mukaansa potilastietojärjestelmät tallentavat tarkkaan, kuka tietoja on hakenut. Tarvittaessa – esimerkiksi väärinkäytöksiä epäiltäessä – tieto käyttäjistä saadaan kaivettua järjestelmistä.