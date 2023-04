Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaksi nousi vastavalittu kansanedustaja.

Huhtikuun 2. päivän vaaleissa valittu uusi eduskunta aloittaa tällä viikolla työnsä.

Keskiviikkona valitaan eduskunnan puhemiehistö. Torstaina järjestetään valtiopäivien juhlalliset avajaiset.

Usean puolueen eduskuntaryhmät pitivät tiistaina järjestäytymiskokouksensa ja valitsivat eduskuntaryhmilleen puheenjohtajat.

Kokoomuksen Mykkänen: On kunnia johtaa kasvanutta eduskuntaryhmää

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa Kai Mykkänen. Hän on hoitanut tehtävää vuoden 2019 kesäkuusta lähtien.

”On kunnia johtaa tuntuvasti kasvanutta kokoomuksen eduskuntaryhmää”, Mykkänen sanoi tiedotteen mukaan.

Kokoomus voitti huhtikuun alussa käydyt eduskuntavaalit ja nousi eduskunnan suurimmaksi puolueeksi. Se sai kymmenen lisäpaikkaa eduskuntaan ja lisäsi kansanedustajiensa määrän 48:aan.

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat pysyvät samoina kuin aiemminkin. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Sari Sarkomaa, toisena varapuheenjohtajana Jukka Kopra ja kolmantena varapuheenjohtajana Pia Kauma.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä valitsi puolueen puheenjohtaja Petteri Orpon ehdokkaakseen eduskunnan puhemieheksi.

Eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit pidetään täysistunnossa keskiviikkona.

Keskustan Kalli: Edistämme asioita oppositiosta käsin

Keskustan eduskuntaryhmä valitsi puheenjohtajakseen yksimielisesti Eeva Kallin, joka johti ryhmää myös viime vaalikaudella. Kalli on toisen kauden kansanedustaja Satakunnan vaalipiiristä.

Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa toisen kauden kansanedustaja Jouni Ovaska Pirkanmaan vaalipiiristä. Myös hänet valittiin tehtävään yksimielisesti.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen toisen kauden kansanedustaja Hanna Huttunen Savo-Karjalan vaalipiiristä.

Kalli sanoi kokouksen jälkeen, että keskustan heikkoa vaalitulosta oli pureskeltu ristiriitaisissa tunnelmissa. Puolue menetti kahdeksan paikkaa, ja sillä on nyt 23 kansanedustajaa.

”Toki olemme pettyneitä puolueen yleiseen vaalitulokseen. Meillä on pienempi eduskuntaryhmä kuin yli sataan vuoteen. Se on totta kai asia, joka on otettava vakavasti. Ja me tulemme tekemään huolellista vaalianalyysia vielä”, hän sanoi STT:lle.

Kalli korosti tuloksen olleen siinä mielessä selkeä, ettei keskusta saanut laajaa tukea, ja siksi puolueen paikka on hänen mukaansa tulevalla vaalikaudella oppositiossa.

”Oikeastaan sillä asenteella lähdemmekin nyt politiikkaa tekemään, että tulemme edistämään niitä asioita, joista vaalien alla puhuimme ja joita lupasimme edistää, oppositiosta käsin.”

Viime kaudellakin ryhmää johtanut Kalli ennakoi, että oppositiossa ollessa eduskuntaryhmän rooli korostuu ja esimerkiksi työn roolittaminen on tärkeää.

”Nyt täytyy antaa aikaa sille, että työ lähtee käyntiin, ja että nähdään myös, minkälainen hallitus ja hallitusohjelma Suomeen syntyy.”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän johtajana jatkaa Jussi Saramo, varapuheenjohtajaksi uusi kansanedustaja Laura Meriluoto

Vasemmistoliitto valitsi järjestäytymiskokouksessaan vantaalaisen toisen kauden kansanedustajan Jussi Saramon jatkamaan ryhmän puheenjohtajana.

”Kiitollisuudella jatkan eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Vaalituloksessa riittää vielä analysoitavaa, mutta meillä on ryhmässä taistelutahto korkealla ja menemme iskukykyisinä kohti alkavaa eduskuntakautta”, Saramo sanoo tiedotteessa.

Vasemmistoliitto koki vaaleissa karvaan tappion: se menetti viisi paikkaa ja sai eduskuntaan yhteensä 11 kansanedustajaa.

Ryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Merja Kyllönen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi vastavalittu kansanedustaja Laura Meriluoto.

Kyllönen on kainuulainen kansanedustaja. Hän on toiminut kansanedustajana vuosina 2007–2014 sekä vuodesta 2019 alkaen.

Meriluoto on uusi kansanedustaja. Hän nousi eduskuntaan Savo-Karjalan vaalipiiristä hieman yli 3 300 äänellä. Ammatiltaan hän on järjestöasiantuntija. Hän toimii myös Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuutettuna, aluehallituksen jäsenenä sekä Kuopion kaupunginvaltuutettuna.

Aiemmin eduskuntaryhmän varapuheenjohtajina toimivat Pia Lohikoski sekä Katja Hänninen. Molemmat putosivat eduskunnasta huhtikuun alussa käydyissä eduskuntavaaleissa.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa Atte Harjanne

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa toisen kauden kansanedustaja Atte Harjanne Helsingistä. Hän on toiminut vihreiden ryhmyrinä vuodesta 2021.

Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Saara Hyrkkö ja toisena varapuheenjohtajana Jenni Pitko.

Myös Hyrkkö ja Pitko ovat molemmat toisen kauden kansanedustajia. He ovat toimineet eduskuntaryhmän varapuheenjohtajina vuodesta 2019. Hyrkkö on valittu eduskuntaan Uudenmaan ja Pitko Oulun vaalipiiristä.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä vaihtoi johtajakseen Peter Östmanin, Rkp:n johdossa jatkaa Anders Adlercreutz

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä valitsi tiistaina Peter Östmanin uudeksi puheenjohtajakseen. Ryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Päivi Räsänen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Sari Tanus.

Rkp:n eduskuntaryhmän johdossa taas jatkaa Anders Adlercreutz. Varapuheenjohtajiksi valittiin ahvenanmaalainen kansanedustaja Mats Löfström ja kansanedustaja Sandra Bergqvist Paraisilta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaihtoi puheenjohtajakseen Lulu Ranteen, Sdp jatkaa Antti Lindtmanin johdolla

Sdp:n ja perussuomalaisten eduskuntaryhmät järjestäytyivät jo viime viikolla. Perussuomalaisten uuden eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Lulu Ranne. Varapuheenjohtajiksi valittiin Vilhelm Junnila ja Mari Rantanen.

Sdp:n eduskuntaryhmän johdossa jatkamaan puolestaan valittiin kansanedustaja Antti Lindtman, joka on toiminut ryhmän puheenjohtajana vuodesta 2015. Eduskuntaryhmän varapuheenjohtajiksi valittiin Johanna Ojala-Niemelä ja Kim Berg.