Saramo jatkaa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajana, toiseksi varapuheenjohtajaksi tuore kansanedustaja

Ryhmän varapuheenjohtajisto meni uusiksi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä valitsi tänään järjestäytymiskokouksessaan Jussi Saramon jatkamaan ryhmän puheenjohtajana.

Saramo on vantaalainen toisen kauden kansanedustaja. Hän toimi Marinin hallituksessa opetusministerinä joulukuusta 2020 kesäkuuhun 2021.

”Kiitollisuudella jatkan eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Vaalituloksessa riittää vielä analysoitavaa, mutta meillä on ryhmässä taistelutahto korkealla ja menemme iskukykyisinä kohti alkavaa eduskuntakautta”, Saramo sanoo tiedotteessa.

Vasemmistoliitto koki vaaleissa karvaan tappion, kun se menetti vaaleissa viisi paikkaa. Se sai eduskuntaan yhteensä 11 kansanedustajaa.

Ryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Merja Kyllönen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi vastavalittu kansanedustaja Laura Meriluoto.

Kyllönen on kainuulainen kansanedustaja, joka on toiminut muun muassa Kataisen hallituksen liikenneministerinä vuosina 2011–2014 ja Euroopan parlamentin jäsenenä vuosina 2014–2019. Kansanedustajana hän on työskennellyt vuosina 2007–2014 sekä vuodesta 2019 alkaen.

Meriluoto taas on uusi kasvo eduskunnassa. Hän nousi eduskuntaan Savo-Karjalan vaalipiiristä hieman yli 3 300 äänellä. Ammatiltaan hän on järjestöasiantuntija. Hän toimii myös Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuutettuna, aluehallituksen jäsenenä sekä Kuopion kaupunginvaltuutettuna.

Aiemmin eduskuntaryhmän varapuheenjohtajina toimivat Pia Lohikoski sekä Katja Hänninen. Heistä kumpikin putosi eduskunnasta huhtikuun alussa käydyissä eduskuntavaaleissa.