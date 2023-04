Wide ContentPlaceholder

Victor Carlsson kiinnostui turvallisuusalasta jo nuorena. Alan epäkohdat ovat kuitenkin saaneet hänet vaihtamaan ammattia.

Kotimaa

Myrkyllinen kulttuuri

Pitkän linjan järjestyksenvalvoja Victor Carlsson on todistanut työssään lukuisia turvallisuusalan epäkohtia. Nyt mitta on tullut täyteen, ja hän on päättänyt vaihtaa alaa.

