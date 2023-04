Laskettelija löytyi tajuttomana rinteestä

Ylläs Ski oy:n rinnetoimenjohtaja Tuomo Poukkanen kertoo, että onnettomuus­paikka on tutkittu, mutta syytä tapahtuneelle ei ole saatu selville.

Kolarin Ylläkseltä löydettiin pitkänäperjantaina tajuttomana ollut laskettelija keskeltä rinnettä. Laskettelija vietiin saamaan hoitoa vammoihinsa.

Ylläs Ski oy:n rinnetoimenjohtaja Tuomo Poukkanen kertoo , ettei itse ollut paikalla onnettomuustilanteessa. Hän ei myöskään osaa sanoa, kuinka vakavasta onnettomuudesta oli kyse.

”Tiedän vain sen, että rinteestä löydettiin tajuttomana ollut henkilö. Asiasta tehtiin ilmoitus [Turvallisuus- ja kemikaalivirasto] Tukesiin, ja henkilö kuljetettiin sairaalaan saamaan jatkohoitoa”, Poukkanen sanoi.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Onnettomuus oli tapahtunut Poukkasen mukaan puolenpäivän aikoihin perjantaina.

Poukkanen arvelee, että laskettelija on ilmeisesti saanut iskun pään seudulle.

”Se on yksi mahdollisuus. En osaa sanoa, mitä on tapahtunut. Onnettomuuspaikka on tutkittu, eikä onnettomuudelle löytynyt mitään näkyvää syytä.”

Kyseessä on Poukkasen mukaan todennäköisesti ollut tavallinen kaatuminen.

”Niitä aina silloin tällöin rinteessä tapahtuu. Henkilö oli valitettavasti saanut sen verran kovan iskun pään seudulle, ettei ollut tajuissaan, kun ensiapu saapui paikalle”, Poukkanen sanoo.