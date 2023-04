Helsingin Puotilan murhasyytteen käsittely alkoi solvauksilla – Raumalaislähtöistä syytettyä on varoitettu uhasta

Puotilan murhaoikeudenkäynti alkoi solvauksin Helsingissä keskiviikkona.

Poliisi oli varoittanut murhasyytteessä olevaa miestä etukäteen häneen kohdistuvasta uhasta.

Helsingin käräjäoikeudessa aloitettiin keskiviikkoaamuna käsittelemään Puotilassa viime marraskuussa keskellä päivää tapahtunutta ampumista. Käsittely alkoi dramaattisesti, kun uhrin omainen alkoi huutaa solvauksia murhasta syytteessä olevalle miehelle.

Murhasta syytetään 55-vuotiasta helsinkiläismiestä, joka on lähtöisin Raumalta. Miehellä on taustallaan useita tuomioita. Syytetty on ansioitunut kehonrakennus­kisoissa ja työskentelee turvallisuusalalla.

Syyttäjä vaatii rangaistusta murhasta, joka on tehty vakaasti harkiten. Syytteen mukaan mies on syksyn aikana valmistautunut surmatekoon, jota varten hän on hankkinut pistoolin. Syytetty oli myös etsinyt internetistä tietoa taposta ja hätävarjelun liioittelusta annettavista tuomioista.

Lue lisää: Mies ammuttiin kadulle keskellä päivää – Raumalaislähtöiselle 55-vuotiaalle kehonrakentajalle luetaan keskiviikkona murha­syyte

Syytteen mukaan mies on ampunut uhria kaksi kertaa. Toinen laukauksista on ammuttu uhrin selkään, tämän paetessa ampujaa.

Syytteen mukaan syytetty oli pelännyt oman henkensä puolesta, sillä uhri ja toinen henkilö olivat uhkailleet häntä velanperinnällä useita kuukausia. Ampuminen tapahtui miesten etukäteen sopimassa tapaamispaikassa Puotilan venesataman lähellä. Miehet olivat sopineet tapaamisesta edellisenä päivänä.

Syytetty lähti tapaamispaikalle pukeutuneena luotiliiviin ja ottamalla mukaansa muutamaa kuukautta aikaisemmin hankkimansa 45. kaliberisen pistoolin. Tämä osoittaa syyttäjän mukaan vakaata harkintaa.

Miehet ajoivat autonsa nokakkain ja syytetty lipasti aseensa autossaan. Syyttäjän mukaan syytetty ampui ensimmäisen laukauksen noin kahden metrin etäisyydeltä suoraan uhrin rintaan. Uhrilla ei ollut minkäänlaista aseistusta päällään. Toisen luodin tarkoitus oli varmistaa uhrin kuolema.

Oikeudenkäynnissä paikalla olleen uhrin kihlatun avustajan mukaan tapaaminen Puotilassa oli uhrille tehty ansa. Kihlattu oli teon aikaan odottanut hänen ja uhrin yhteistä lasta, joka syntyi uhrin kuoleman jälkeen. Toisen omaisen mukaan tekoa tulee pitää julmana.

Syytteessä oleva mies soitti teon jälkeen itse hätäkeskukseen.

Lue lisää: Puotilan ammuskelusta epäilty on satakuntalaislähtöinen SM-tason kehonrakentaja – Tapahtumien taustalla rikollisten välienselvittely

Poliisi oli tietoinen syytettyyn kohdistuneesta kiristyksestä ja hänellä oli keskusrikospoliisissa yhteyshenkilö. Syytetylle oli annettu tiedoksi uusi puhelinnumero, johon olla yhteydessä. Syytteen mukaan mies oli kuitenkin ilmoittanut Puotilan tapaamisesta tahallisesti poliisin vanhaan numeroon, jotta paikalle ei tulisi virkavaltaa.

Syytetty mies kiistää syyllistyneensä murhaan. Hän myöntää tapon hätävarjelun liioitteluna.

Sekä epäillyllä että syytteessä olevalla miehellä on kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Ampuminen tapahtui Puotilan venesataman lähistöllä Meripellontiellä. Vuonna 1988 syntynyt uhri kuoli tapahtumapaikalle. Silminnäkijöiden mukaan uhri oli lyyhistynyt keskellä ajoväylää, jossa häntä yritettiin elvyttää. Teosta epäilty mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta.

Uhri on aiemmin saanut tuomion alamaailman velanperintään liittyvästä ryöstöstä.

Myös Puotilan ampumisen motiivi liittyy syytteen mukaan velanperintään.

Poliisin esitutkinnan mukaan uhri ja toinen henkilö olivat kiristäneet ampujaa useiden kuukausien ajan uhkailemalla ja lievää väkivaltaa käyttäen. Esitutkinnassa ei saatu näyttöä siitä, että kiristäjät olisivat saaneet 55-vuotiaalta mieheltä omaisuutta kiristyksen seurauksena.

Kiristyksestä syytteessä oleva tuomittu jengirikollinen ei saapunut keskiviikkona pääkäsittelyyn. Kiristykseen liittyviä nimikkeitä ei siis päästy käsittelemään, toisin kuin oli suunniteltu.

MTV:n uutisten tietojen mukaan kaikki kolme miestä liittyvät lakkautettuun rikollis­järjestöön United Brotherhoodiin (UB).