Henkeen ja terveyteen liittyvä poliisitehtävä käynnistyi Virroilla tiistaiaamuna kello 7.10. Poliisi ei epäile rikosta.

Virtain keskustasta löydettiin aikaisin tiistaiaamuna kaksi henkilöä tajuttomana taloyhtiön parkkipaikalta.

Ensiavusta huolimatta toinen henkilöistä menehtyi tapahtumapaikalle ja toinen on toimitettu kriittisessä tilassa sairaalahoitoon.

Yhden aikaan iltapäivällä poliisi kertoi selvittävänsä tapahtumia esitutkintalain mukaisena selvityksenä ja kuolemansyyn selvittämisenä. Rikostutkintaa ei ole käynnistetty.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kari Aaltio kertoi myöhemmin tiistaina uutena tietona, että Virroilta löytyneet henkilöt ovat iäkkäitä eläkeläisiä. He muodostivat Aaltion mukaan ”ilmeisesti jonkinnäköisen pariskunnan”.

”Henkilöt ovat tunteneet toisensa pitkään, mutta virallisesta parisuhteesta ei ole kysymys.”

Tutkinnanjohtaja vahvistaa , että henkilöt löydettiin matkailuauton ulkopuolelta rivitalon parkkipaikalta. Matkailuauto kuului henkilöiden lähisukulaiselle.

Iso poliisioperaatio

Sisä-Suomen poliisilaitos aloitti henkeen ja terveyteen liittyvän poliisitehtävän Virroilla tiistaiaamuna kello 7.10. Poliisi sai hälytyksen paikalle kello 6.26. Hälytyksen hätäkeskukselle oli tehnyt ulkopuolinen henkilö.

”Alkutieto on, että kaksi tajutonta henkilöä on löydetty. Ollaan lähdetty selvittämään, mitä siellä on tapahtunut. Me emme tiedä vielä, mitä siellä on tapahtunut”, tutkinnanjohtaja Aaltio kertoi Aamulehdelle.

Pelastuslaitos oli Aaltion mukaan paikalla ensimmäisenä.

Aikaisemmin aamulla Aaltio sanoi, että paikalla on paljon viranomaisia. Hänen mukaansa tutkinta oli tuolloin niin alkuvaiheessa, että poliisi ei voinut kertoa tilanteesta vielä muuta.

Virtain K-supermarketin kauppias Juha Rajaniemi oli kuullut aamulla työntekijältään, että keskustaan oli laskeutunut lääkärihelikopteri. Työntekijät olivat nähneet myös poliisiauton vilkut päällä Virtain keskustan tuntumassa.

”Muuta en tiedä, kun olen täällä työn touhussa ollut”, Rajaniemi sanoo.

”Näin pieni kylä niin kyllähän tämä kysymyksiä ihmisissä on herättänyt.”