Kokoomus lähtee muodostamaan enemmistö­hallitusta ensi viikolla – Orpo: Suomi on laitettu ennenkin kuntoon, viimeksi Sipilän kaudella

Orpo aloittaa hallituksen muodostamisen hallitustunnusteluilla ensi viikolla.

Eduskuntavaalit voittaneen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo, että ensi viikolla lähdetään muodostamaan enemmistöhallitusta. Mitään puolueita ei ole Orpon mukaan vielä rajattu pois.

”Voimme aidosti keskustella kaikkien puolueiden kanssa. Vastausten ja keskustelujen perusteella jatkamme varsinaisiin hallitusneuvotteluihin ja etsimme koalition, joka on valmis muutokseen”, sanoo Orpo.

”Hallitusohjelman perustana on se, että talous saadaan kestävän kasvun uralle. Vain sillä voimme taata hienon Suomen.”

Orpo piti puheen tiistaina kello 10 kokoomuksen puoluehallituksen kokouksen aluksi.

Orpon mukaan hallituksella on edessään kovia päätöksiä. Puolue haluaa uudistaa ja säästää. ”Jos vähän tingitään, huomenna on parempi. Suomi on laitettu ennenkin kuntoon, viimeksi Sipilän kaudella. Nyt palaamme takaisin uuteen aikaan”, sanoo Orpo.

Hallitus voidaan käytännössä muodostaa joko kokoomuksen ja perussuomalaisten tai kokoomuksen ja Sdp:n ympärille.

Helsingin Sanomat soitti maanantaina kaikille kokoomuksen 13 piirijärjestön johtajalle. Heistä yksikään ei nimennyt Sdp:n kanssa muodostettavaa sinipunahallitusta suosikikseen. Osa kertoi kallistuvansa perussuomalaisten puoleen hallituskumppanina, osalla ei ollut kantaa. Piirijohtajat ovat jäseniä myös kokoomuksen puoluehallituksessa, joka kokoontuu tiistaina.