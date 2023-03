Poliisin mukaan lapsi on ensitietojen perusteella jäänyt ilman päiväkodin työntekijöiden valvontaa päivän päätteeksi, kun muut lapset on haettu kotiin.

Länsi-Uudenmaan poliisi on aloittanut esitutkinnan tilanteesta, jossa kolmevuotias lapsi jäi yksin espoolaisen päiväkodin pihalle viime viikon torstaina. Poliisi tiedotti asiasta keskiviikkona.

Helsingin Sanomat kertoi tapahtuneesta tiistaina.

Poliisin mukaan lapsi oli jätetty ilman päiväkodin työntekijöiden valvontaa päivän päätteeksi, kun muut lapset oli haettu kotiin. Lapsen löysivät hänen vanhempansa.

Taaperon äiti kertoi löytäneensä lapsensa pihalta rakentamassa hiekkakakkuja. Pihalla ei ollut ketään muita.

Tutkintaa johtavan rikoskomisario Tero Tonterin mukaan tutkinta on vasta aluillaan. Poliisi oli saanut asiasta rikosilmoituksen torstaina illalla.

Tapausta tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeillä heittellepano ja virkavelvollisuuden rikkominen. Tonterin mukaan tässä kohtaa ei vielä tiedetä, keihin rikosepäilyt kohdistuvat.

Poliisi on pyytänyt päiväkodilta selvitystä siitä, ketkä ovat olleet työvuorossa ja kenen vastuulla pihalle jäänyt lapsi on ollut. Selvityksessä on myös se, miten päiväkodin johto on ohjeistanut työntekijöitään. Rikosepäilyt voivat ulottua myös päiväkodin johtoon, mikäli ohjeistus todetaan puutteelliseksi.

Tonterin mukaan poliisi ei ole vielä päässyt kuulemaan asian molempia osapuolia.

Päiväkoti tiedotti tapahtuneesta huoltajille alkuviikosta. Tiedotteen mukaan ”eräs lapsi jäi epähuomiossa yksin ulos ilman valvontaa”. Espoon varhaiskasvatuksen johtaja sanoi tiistaina, että asiaa selvitetään.

Lapsen äiti kertoi kuulleensa muiden lasten vanhemmilta, että paikalla oli ollut sijaisia, kun he olivat hakeneet lapsensa. Päiväkodilta ei kuitenkaan ilmoitettu, että torstaina olisi ollut henkilöstöpulaa, eikä vanhempia ollut pyydetty hakemaan lapsiaan sovittua aikaisemmin.