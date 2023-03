Oulun poliisin kertoo, että nuori puukotti toista nuorta Pohjois-Pohjanmaalla. Uhrin vammoista ei ole vielä tietoa. Sivistysjohtajan mukaan tapaus on erittäin surullinen.

Nuori puukotti toista nuorta Kaisaniemen koululla tiistaina Ylivieskassa Pohjois-Pohjanmaalla. Sekä epäilty ja uhri ovat Kaisaniemen koulun oppilaita ja alaikäisiä, mutta yli 15-vuotiaita, kertoo Oulun poliisi.

Poliisi tutkii puukotusta tapon yrityksenä. Poliisi sai ilmoituksen tilanteesta tiistaina noin kello 11.15.

Hieman ennen puoltapäivää poliisi kertoi ottaneensa epäillyn tekijän kiinni ja tutkivansa tilannetta paikan päällä. Epäilty ilmoittautui poliisille itse teon jälkeen.

Ensihoito kuljetti uhrin Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Poliisilla ei ollut puoliltapäivin tarkkaa tietoa uhrin vammoista eikä tapahtumien kulusta koululla.

Toimitus tavoitti Kaisaniemen koulun apulaisrehtorin. Hänen mukaansa koulu ei kommentoi tapahtunutta julkisuuteen.

Ylivieskan sivistysjohtaja Kai Perttu kertoo, että hänen tietojensa mukaan uhri lähti koululta tajuissaan.

Puukotuksella on silminnäkijöitä, Perttu kertoo. Hän ei kuitenkaan tiedä, kuinka suuri osa heistä on oppilaita ja kuinka suuri osa henkilökuntaa.

”Ymmärsin, että tapahtuma-aikaan suuri osa oppilaista oli luokissa.”

Perttu ei lähde spekuloimaan tarkemmin sitä, mikä tilanteeseen johti.

” ”Tapaus on ehdottomasti yllättävä, shokeeraava ja erittäin surullinen.”

Sen hän sanoo, ettei vastaavaa ole tapahtunut kunnassa aiemmin.

”Olemme saaneet lukea näistä hieman pohjoisempaa Oulusta, mutta ihan tässä meidän lähipiirissä eikä Ylivieskassa ole tapahtunut tämän tapaista”, Perttu sanoo.

”Tapaus on ehdottomasti yllättävä, shokeeraava ja erittäin surullinen. Herättää tietenkin kysymyksen siitä, miksi tällaista pääsee tapahtumaan. Tässä kohtaa on varmasti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.”

Sivistysjohtaja Kai Perttu.

Kaisaniemen koulussa on luokat 7.–9. Koulun verkkosivujen mukaan oppilaita koulussa on vajaa 500. Koululle on järjestetty kriisiapua.

Kriisiapua järjestetään Pertun mukaan ensimmäisenä silminnäkijöille. Myöhemmin kriisiapua laajennetaan ja sitä jatketaan myös muina päivinä. Apua tarjotaan sekä oppilaille että henkilökunnalle.

Tiistaina koulupäivä päätettiin tavallista aikaisemmin. Pertun mukaan tarkoitus on kuitenkin jatkaa arkea mahdollisimman normaalina, sillä se luo nuorille turvaa ja mahdollistaa kriisiavun.