Ben Zyskowiczin pahoinpitelyn jälkeen kiinniotettu mies on pidätetty ja kuulusteltu

Kansanedustaja Ben Zyskowicz joutui lauantaina hyökkäyksen uhriksi Helsingin Itäkeskuksessa. Poliisin mukaan teosta epäiltyä miestä on päästy kuulemaan.

Poliisi on kuulustellut ja pidättänyt miehen, joka otettiin lauantaina kiinni kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok.) pahoinpitelyn jälkeen.

Zyskowicz joutui lauantaina hyökkäyksen uhriksi Helsingin Itäkeskuksessa ennen puoltapäivää. Helsingin poliisi kertoi myöhemmin ottaneensa kiinni yhden ihmisen epäiltynä pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Poliisi ei vahvistanut erikseen, että kyseessä olisi nimenomaan Zyskowiczin pahoinpitelytapaus.

Rikoskomisario Kari Martikainen kertoo sunnuntaina Itäkeskuksen epäillyn pahoinpitelijän kuulustelusta ja pidätyksestä. Hän ei kertonut tarkempia tietoja tapauksesta kiireeseen vedoten.

Poliisin on päätettävä, vaatiiko se epäillyn vangitsemista vai vapautetaanko hänet. Vaatimus on esitettävä viimeistään kolmantena päivänä kiinniottopäivästä kello 12:een mennessä. Tässä tapauksessa takaraja on siis tiistaina puoleenpäivään mennessä.

Tapaukselle on nimetty erillinen tutkinnanjohtaja. STT ei tavoittanut häntä sunnuntaina alkupäivästä.

Uhkasi tappaa

Epäiltyyn pahoinpitelyyn johtanut välikohtaus sattui, kun Zyskowicz oli lauantaina Itäkeskuksen metroasemalla odottamassa Vuosaareen menevää metroa. Zyskowiczin mukaan aggressiivinen mies uhkasi tappaa hänet ja työntää metron alle.

Zyskowicz kertoi, että uhkailujen jälkeen mies huitaisi kädellä päin hänen kasvojaan. Tämän jälkeen hyökkääjä yritti Zyskowiczin mukaan poistua paikalta reippaasti kävellen.

”Halusin, että hän joutuu tapahtumasta vastuuseen, niin lähdin hänen peräänsä muutaman muun silminnäkijän kanssa”, Zyskowicz kertoi lauantaina.

Zyskowiczin mukaan mies jatkoi solvausten esittämistä ja huusi esimerkiksi Natosta sekä juutalaisista. Tämän jälkeen mies kääntyi ja juoksi kansanedustajaa kohti. ”Hän kamppasi ja työnsi minut maahan. Siinä tuli vaurioita kämmeniin sekä polviin”, kansanedustaja kertoi.

Tämän jälkeen vartijat ottivat Zyskowiczin mukaan hyökkääjän kiinni. Julkisuudessa olleista videoista myös näkyi, kuinka poliisit taluttivat miehen poliisiautoon.

Suomen poliittinen johto tuomitsi jyrkästi Zyskowiczin kimppuun käymisen. Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö kommentoi tapausta Twitterissä raukkamaiseksi hyökkäykseksi. Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) tviittasi, että hyökkäys ehdokasta kohtaan on hyökkäys demokratiaa kohtaan.