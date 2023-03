Kesäaikaan siirrytään sunnuntaina aamuyöllä siirtämällä kelloja tunnilla eteenpäin kello 03.00.

Tunnin lyhyemmillä yöunilla mennään maanantaiaamuun. Kesä on tulossa.

Vielä viisi vuotta sitten meillä iloittiin siitä, että kesä- ja talviaikaan siirtymisestä oltiin luopumassa seuraavana vuonna. Euroopan unioni oli aloitteen takana, ja jäsenvaltioille annettiin vapaat kädet päättää, kumpi aika jäisi missäkin pysyväksi.

Vuonna 2019 Euroopan parlamentti kuitenkin äänesti kellojen siirtelyn lopettamisen puolesta ja esitti, että niitä siirrettäisiin viimeisen kerran vuonna 2021.

Jossakin päätös vielä jumittaa. Alustavasti Suomen hallitus on pitänyt parhaimpana vaihtoehtona pysyvää talviaikaa. Valmistelussa on kuultu laajasti kansalaisia, elinkeinoelämää ja muita sidosryhmiä. Pysyvää talviaikaa on perusteltu muun muassa kansanterveydellisillä syillä.Talviajassa illat olisivat nykyistä hämärämpiä maaliskuun lopulta lokakuun lopulle, mikä ehkäisee unirytmin ja unen häiriöitä.

Pysyvää talviaikaa voidaan pitää parempana myös arvopaperimarkkinoiden toimivuuden kannalta, sillä mahdollisimman pieni aikaero muun Euroopan kanssa edistäisi liikesuhteiden hoitamista.

Suomessa on noudatettu kesä- ja normaaliaikaa vuodesta 1981 lähtien. Suomi siirtyi Euroopan maista viimeisenä pysyvään kesäaikajärjestelyyn.

Vaikka kesäaika onkin suhteellisen uusi asia, idea kellojen siirtämisestä syntyi jo 1784, kun keksijä Benjamin Franklin halusi säästää kynttilöitä.