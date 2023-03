Sanna Marinille myönnetään New Yorkin yli­opiston kunnia­tohtorin arvo­nimi

Pääministeri Sanna Marin on pääpuhuja yliopiston juhlatilaisuudessa Yankee Stadiumilla toukokuussa.

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin saa yhdysvaltaisen kunniantohtorin arvonnimen. Koulutukseltaan Marin on hallintotieteiden maisteri.

Yhdysvaltalainen New York University myöntää pääministeri Sanna Marinille (sd) yliopiston kunniatohtorin arvonimen ensi toukokuussa.

Marin on pääpuhuja koko yliopiston juhlatilaisuudessa, jossa muun muassa jaetaan yliopiston tämän vuoden huomionosoitukset.

Tilaisuus pidetään 17. toukokuuta legendaarisella Yankee Stadiumilla Bronxin kaupunginosassa. Se on New York Yankees-baseballjoukkueen kotikenttä, jonne mahtuu noin 57 000 ihmistä.

Yliopisto ilmoitti asiasta torstaina.

Kunniatohtoriksi vihkimistä kutsutaan korkeimmaksi huomionosoitukseksi, mitä yliopisto myöntää. Kyseessä on Marinin ensimmäinen kunniatohtorin arvonnimi.

Yliopiston kunniatohtorin arvonimen saavat Marinin lisäksi Nobel-palkittu kemisti Carolyn Bertozzi, American Ballet -teatterin tanssija Misty Copeland sekä matemaatikko ja tiedekasvatuksen kehittäjä Freeman A. Hrabowsk.

Samassa tilaisuudessa yliopiston korkea-arvoisin mitali myönnetään kirjailija Salman Rushdielle.

Yliopisto sanoo perusteluissaan muun muassa, että Marin on noussut uuden sukupolven eurooppalaisten johtajien etujoukkoon. Hänen sanotaan olleen suorapuheinen Nato-jäsenyyden puolestapuhuja ja Venäjän hyökkäyksen vastustaja. Häntä kehutaan myös tehokkaasta johtajuudesta koronapandemian aikana.

New York University on arvostettu noin 50 000 opiskelijan yksityinen yliopisto, jonka kampus sijaitsee New Yorkin Greenwich Villagessa.