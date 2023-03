Pakkauksista syntyvät ilmastopäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Juomien ostaminen omiin astioihin ei ole työn alla.

”Pakkauksia kehitetään yhdessä tavarantoimittajien kanssa ja asiakkaita kannustetaan tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja. Ostopäätöksissä on kyse tottumusten ja kulttuurin muuttamisesta”, Alkon valikoima- ja hankintajohtaja Anu Koskinen sanoo.

Alkolla on kunnianhimoinen tavoite. Juomapakkauksista syntyvät ilmastopäästöt on tarkoitus puolittaa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta.

Alkon valikoima- ja hankintajohtaja Anu Koskisen mukaan ympäristötalkoot etenevät hyvää vauhtia.

”Ympäristövastuullisempi valinta yritetään tehdä mahdollisimman helpoksi asiakkaille. Asiakkaat haluavat tehdä vastuullisempia valintoja ja asenteet muuttuvat sitä mukaa, kun ymmärretään ostopäätöksen vaikutus isommassa kuvassa.”

Alkon pakkausten hiilijalanjäljissä on suuria eroja. Suurimmat päästöt ja ilmastovaikutukset juomalitraa kohden ovat lasipullolla ja pienimmät hanapakkauksella. Lasin valmistaminen vaatii paljon energiaa.

Perinteinen, noin 540 grammaa painava lasipullo tuottaa 675 grammaa hiilidioksidipäästöjä litraa kohden. Hanapakkauksella vastaava päästö on vain 70 grammaa.

Pakkaus ei makua pahenna

Koskinen uskoo, että kun tietoisuus lisääntyy ja arvomaailma muuttuu, niin kuluttaja kiinnittää enemmän huomiota juomissa myös pakkausmateriaaliin.

”Pakkauksia kehitetään yhdessä tavarantoimittajien kanssa ja asiakkaita kannustetaan tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja. Ostopäätöksissä on kyse tottumusten ja kulttuurin muuttamisesta. Pakkaus ei ole makuasia, vaan ilmastoasia.”

Monelta on voinut jäädä huomaamatta, mutta lasipulloissa on tapahtunut muutos.

”Painavista lasipulloista on siirrytty yhä enemmän kevyempiin lasipulloihin. Niissä hiilijalanjälki on pienempi.” Koskinen laskee, että vuonna 2019 noin 20 prosenttia Alkon viineistä oli kevyissä lasipulloissa. Nyt osuus on yli 40 prosenttia.

Kevyt lasipullo on yhtä toimiva kuin perinteinen raskaampi pullo. ”Toki juomalla on merkitystä siinä, mihin sen voi pakata. Kuohuviineissä on painetta, joten ne vaativat paksumman ja siksi raskaamman lasipullon.”

Koskinen ei nimeä usein kuohujuomaa ostavaa asiakasta ympäristöpahikseksi, sillä kuohuviineissäkin on jo mahdollisuus valita kevyempiä lasipulloja.

Yhä useampi valmistaja on lähtenyt kevyemmän lasipullon tielle laatu- ja tuoteturvallisuutta unohtamatta. ”Se on tärkein kriteeri, ja siinä emme tee kompromisseja.”

Lisää laadukasta tetroihin

Ympäristötietoisuuden lisäksi moni valitsee hanapakkauksen ja kartonkitetran niiden helppouden ja keveyden takia.

Koskinen sanoo, että jatkossa Alko pyrkii tuomaan markkinoille lisää laadukasta viinivalikoimaa tetroihin pakattuina.

Alkossa uskotaan, että niiden menekki kasvaa, jos tarjolla on laadukkaita tuotteita.

Myös pienempien kuin kolmen litran hanapakkauksien tarjontaa lisätään. Lisäksi Alko tuo ensi kuussa markkinoille viinejä, jotka on pakattu alumiinitölkkeihin.

Monelle viinien harrastajalle lasipullo on tärkeä, mutta Koskinen muistuttaa, että jopa 90 prosenttia ostetusta viinistä kulutetaan kahden viikon sisällä ostohetkestä.

”Jos viini halutaan säilyttää vuosia tai vuosikymmeniä, niin silloin lasi suojaa parhaiten.”

Omat astiat kiinnostivat

Jokin aika sitten julkisuuteen pelmahti uutinen, jonka mukaan Alko ehdottaa juomien pakkaamisesta asiakkaan omaan astiaan, yhtenä keinona pienentää ilmastopäästöjä.

Koskinen naurahtaa ja sanoo, että kyllä tällainen löytyy Alkon tiekartastosta, jossa katsotaan kehitystä pidemmälle. ”Tosin idea on yhdessä sivulauseessa.”

Tällä hetkellä Alkolla ei ole työn alla suunnitelmia, että juomia alettaisiin myydä omiin astioihin. Se vaatisi myös lakimuutoksen. ”Myymälöissä asiakkaat ovat kommentoineet uutista myönteisesti, ja se on otettu vastaan huumorilla.”

Vaikka idea on enemmänkin heitto, niin isossa kuvassa Alko etsii koko ajan uusia pakkausmuotoja. ”Meillä on muovi, kevyempi lasi, alumiinitölkki ja viinipussi, mutta uudet pakkausinnovaatiot ovat tervetulleita. Uskomme, että niitä jo kehitetään ja testataan. Esimerkiksi pahvista ja paperimassasta kehitetyt pakkaukset voivat tulla kyseeseen.”