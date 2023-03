Poliisiin on perustettu kaksi uutta katujengirikollisuuden torjuntaan erikoistunutta ryhmää.

Helsinki

Helsingin poliisi on tutkinut epäiltyjä rikoksia, jotka liittyvät helsinkiläiseen katujengiin.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2021–2022. Kyse on yli kymmenestä epäillystä rikoksesta, ja epäiltyinä on yhteensä 23 ihmistä.

Osa kokonaisuuteen kuuluvista rikosepäilyistä on siirtynyt syyteharkintaan jo aiemmin ja osa on käsitelty käräjäoikeudessa.

Parin viikon päästä syyteharkintaan siirtyy esitutkinta, jossa vangittuna on ollut yhteensä kuusi ihmistä. Helsinkiläisjengin johtohahmoksi epäilty 24-vuotias mies on vangittuna yhä.

Rikosnimikkeinä tutkinnassa on muun muassa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu, tapon yritys, kaksi törkeää ryöstöä ja törkeitä huumausainerikoksia.

”Tutkinnan kohteena olleella jengillä on nimi, ja ryhmä leimautuu vahvasti yhteen alueeseen Helsingissä. Jengin jäsenet tekevät rikoksia yhdessä. He ihailevat ja esittelevät rikollista elämäntapaansa sosiaalisessa mediassa. Gangsta rap -musiikkia käytetään välineenä tarinankerronnassa. Tällaisesta jengirikollisuudesta on tullut uusi normaali Helsingissä”, sanoo rikosylitarkastaja Markku Heinikari.

Uhrilta vaadittiin ”katusakkoa”

Yksi epäilty rikos tapahtui keväällä 2022, kun helsinkiläisjengin 24-vuotiaan johtohahmon epäillään yrittäneen kiristää niin sanottua katusakkoa. Tutkinnanjohtaja Crista Granroth sanoo, että katusakossa oli kyse useiden tuhansien eurojen tekaistusta velasta.

Kun 26-vuotias kiristyksen kohde ei maksanut vaadittua rahasummaa, epäilty alkoi uhkailla tämän lähipiiriä väkivallalla. Epäilty oli välillä vangittuna ampumisrikoksen vuoksi, mutta kiristämisen epäillään jatkuneen epäillyn vapauduttua. Granrothin mukaan epäilty onnistui tutkintavankeudesta vaikuttamaan muihin jengiin kuuluviin ihmisiin, jotka olivat yhteydessä uhreihin.

Poliisi on kokonaisuuden tutkinnassa tehnyt koti- ja laite-etsintöjä, joissa paljastui huumausainerikoksia sekä muun muassa epäilty törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja hyväksikäyttömateriaaliin liittyviä rikoksia. Tutkinnassa epäillyiltä on takavarikoitu esimerkiksi rynnäkkökivääri.

Poliisiin kaksi uutta ryhmää

Helsingin poliisissa aloittaa kaksi uutta katujengirikollisuuden torjuntaan erikoistunutta ryhmää. Poliisille osoitettiin lisätalousarvioesityksessä 2,5 miljoonaa euroa muun muassa katujengirikollisuuden torjuntaan.

Ensimmäisen tutkintaryhmän tavoitteena on torjua katujengirikollisuutta pääkaupunkiseudulla. Toinen ryhmä perustetaan estämään uusien katujengien muodostumista ja purkamaan olemassa olevia jengejä.

Lokakuussa Helsingin poliisilaitos aloitti katujengeihin liittyvän koordinaatioryhmän.