Tänä keväänä pääosa ylioppilaista valmistuu uuden tutkintorakenteen mukaisesti.

Ylioppilas­tutkintoon on tänä keväänä ilmoittautunut yhteensä 45 600 kokelasta. Opiskelijat valmistautuivat edessään olleeseen ylioppilaskirjoitukseen Helsingissä syyskuussa 2021.

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat tiistaina. Ensimmäisenä kirjoitusvuorossa ovat äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon koe sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe. Kirjoitukset jatkuvat torstaina vieraan kielen kokeella ja perjantaina edessä on äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon koe.

Kaksiosainen äidinkielen ja kirjallisuuden koe on ainut kaikille kokelaille pakollinen aine. Sen lisäksi kokelaiden on kirjoitettava neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine.

Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat maaliskuun viimeiseen päivään saakka. Opiskelijat saavat kirjoitusten tulokset nähtäväkseen 17. toukokuuta Oma opintopolku -verkkopalveluun.

Vähemmän kuin viime vuonna

Tämän kevään tutkinto on ensimmäinen kerta, kun pääosa ylioppilaista valmistuu uuden tutkintorakenteen mukaisesti.

Vuosi sitten voimaan tullut tutkintorakenteen uudistus nosti ylioppilas­tutkintoon vaadittavien kokeiden vähimmäismäärän neljästä viiteen. Jo ennen uudistusta vuosina 2020 ja 2021 ylioppilas­tutkinnossa on suoritettu keskimäärin 5,5 koetta.

Ylioppilas­tutkintoon on tänä keväänä ilmoittautunut yhteensä 45 600 kokelasta, mikä on noin 700 vähemmän kuin viime keväänä. Ilmoittautumisia eri aineissa ja oppimäärissä on noin 137 500 eli noin 2 500 vähemmän kuin vuosi sitten. Reaaliaineista suosituimpia ovat ilmoittautumisten perusteella tänäkin keväänä fysiikka, psykologia, kemia ja yhteiskuntaoppi.

Kokeiden uusiminen on Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan ollut pienessä laskussa syksyn 2021 tutkinnosta alkaen. Hyväksytyn kokeen uusintaan ilmoittautui tänä keväänä noin 22 800 ihmistä ja hylätyn kokeen uusintaan noin 4 000.