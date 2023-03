Aino Laine, 81, neuloo työkseen pipoja, ja on saanut suoranaisen fanikunnan – Nyt työt uhkaavat loppua, kutojia myös Satakunnasta

Turun Paattisilla asuva Aino Laine alkoi vuonna 2019 tehdä pipoja Myssyfarmille. Sittemmin toimeliaasta ”Aino-mummosta” on tullut yrityksen mainoskasvo.

”Muru! Missä olet, kulta?”

81-vuotias Aino Laine koettaa houkutella rakasta kissaansa vintiltä kuvaa varten. Murua ei kiinnosta nyt edes lankakerä.

Laine on ollut vuodesta 2019 ”myssymummo”, joka kutoo myssyjä yritykselle nimeltä Myssyfarmi.

Hän halusi ryhtyä tehtävään nähtyään uutisissa myssymummoista kertovan pätkän, jossa he olivat Sokoksen näyteikkunassa neulomassa.

”Ajattelin, että voi että kun tuo olisi kivaa, kun olen aina työn tarpeessa”, Laine kertoo.

Hän lähetti viestin Myssyfarmin toimitusjohtajalle Anna Rauhansuulle.

Nykyään Laine on yrityksen mainoskasvo.

Aino Laine neuloo noin 300 pipoa vuodessa.

Lainekin on päässyt neulomaan Helsingin Sokoksen näyteikkunaan. Lisäksi hän on ollut esimerkiksi Ville ”Viki” Eerikkilän ja Juuso ”Köpi” Kallion haastateltavana YleX:n Naurumaraton-hyväntekeväisyyslähetyksessä.

Laine sanoo, että tutut saivat tietää hänen myssymummoudestaan, kun juontaja ja somevaikuttaja Veronica Verho kertoi Instagramissa ostaneensa Laineen tekemän myssyn.

”Lapsenlapseni ja naapurin tytär olivat nähneet sen. En ollut sanonut kenellekään, että olen tuolla myssyjä tekemässä. Siitä minä sitten tulin kuuluisaksi – nyt ne tietävät kaikki sen.”

Laineella on selvästi faneja. Kerran eräs asiakas oli kirjoittanut verkkokauppatilauksen yhteyteen, voisiko hän saada juuri Laineen tekemän myssyn.

Aino Laine on eläinrakas. Muru-kissa täyttää ensi kesänä seitsemän vuotta.

Myssyfarmi valmistaa pipoja ja muita neulottuja tuotteita suomenlampaan villasta.

Tuotteita tekeviä myssymummoja on tällä hetkellä 95. Suurin osa heistä on Varsinais-Suomesta, mutta mukana on myös satakuntalaisia.

Mummojen saama korvaus työstään vaihtelee. Palkkion suuruus riippuu siitä, kuinka työläs myssymalli on kyseessä.

Rauhansuun mukaan yrityksen johto ja neulovat mummot ovat yhdessä päättäneet, ettei korvauksia kerrota julkisuudessa.

Nyt Myssyfarmi on kuitenkin taloudellisessa ahdingossa.

”Olemme ajautuneet useista eri syistä akuuttiin kassakriisiin”, Anna Rauhansuu sanoo.

Yksi syy on hänen mukaansa se, että maailman tilanne on vaikuttanut Suomessa paljon kuluttajakauppaan.

”Monella on aidosti ollut sähkölaskujen ja asuntolainan korkojen kanssa tosi vaikea tilanne. Ihmiset ovat joutuneet muuttamaan omaa kulutustaan.”

Talousvaikeuksien taustalla on myös rahoitushankkeita, jotka olivat jo edenneet pitkälle mutta lopulta kariutuivat, Rauhansuu kertoo. Hänen mukaansa hankkeet epäonnistuivat Myssyfarmista riippumattomista syistä.

Rauhansuu sanoo, että mummot ovat olleet hyvin kannustavia ja positiivisia.

”Ylipäätään kun työkavereiden keski-ikä on yli 70 vuotta, niin he ovat yleensä nähneet aika paljon elämää ja erinäköisiä käänteitä. He ajattelevat yleensä hyvin pitkäjänteisesti, että kyllä tästäkin jotenkin selvitään.”

Myssymalleja on erilaisia. Aino Laine on saanut tällä kertaa Myssyfarmilta punaista lankaa.

Firman tilanne on Aino Laineesta hyvin ikävä. Myssymummous on antanut hänelle tekemistä ja työtä. Hän tekee vuodessa noin 300 myssyä.

Laine neuloo päivittäin. Jos on huono sää eikä ulkona ole hänelle tekemistä, hän saattaa neuloa koko päivän.

Laine asuu Turun Paattisilla syntymäkodissaan. Hänellä oli vielä 2000-luvulla lemmikkilehmiä, mutta hän joutui luopumaan niistä kymmenisen vuotta sitten. Nyt seurana on oranssi Muru-kissa.

81-vuotias Aino Laine asuu syntymäkodissaan.

Kotona riittää monenlaista puuhaa. Laineella kuluu aikaa esimerkiksi lumitöihin ja polttopuiden tekemiseen. Hän kertoo olleensa pienestä pitäen hyvin innostunut traktoreista.

”Olen hyvin nuoresta saakka ajanut traktoria”, Laine kertoo.

Keväällä hänellä on tiedossa metsän istutusta ja taimikon hoitoa. Kesäisin Laine pitää huolta kasvihuoneestaan ja perunamaastaan. Ikkunalaudalla on jo perunan ja tomaatin taimia odottamassa.

Aino Laineen päivään kuuluu monenlaisia askareita. Talvisin hän tekee lumitöitä.

Laine on saanut Myssyfarmilta ystäviäkin. Keskiviikkoisin Myssyfarmin Pöytyällä sijaitsevissa tiloissa pidetään ompeluseurat. Mummot vievät sinne valmiit työt ja saavat sieltä lankaa ja neulontaohjeita. Lisäksi kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia.

”Se on sosiaalinen tapahtuma myöskin. Sieltä on tullut uusia kavereita, siellä on aika paljon samanhenkisiä ihmisiä”, Laine sanoo.

Talon pihamaalta löytyy klapikone.

Aino Laine tekee polttopuita talon lämmitystä varten.

Laine ei olisi uskonut vielä joitakin vuosia sitten päätyvänsä televisioon tai lehtijuttuihin haastateltavaksi.

”Ei hyvänen aika. Olen ollut täällä niin yksinäisyydessä.”

Hän sanoo, että ennen kaupungilla käynti Turussakin oli kuin ”ulkomailla olisi käynyt”.

”Ja nyt olen tällainen, kuuluisa. Oikein ulkomaille asti kuuluisa.”