Suomi antaa Ukrainalle 29 miljoonaa euroa humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötukea

Apupaketti on osa viime vuonna myönnettyä 70 miljoonan euron lisärahoitusta Ukrainan tukemiseen.

Suomi antaa Ukrainalle yhteensä 29 miljoonan euron edestä humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötukea. Summasta humanitaarista apua on 15 miljoonaa ja kehitysyhteistyötukea 14 miljoonaa euroa. Apu kohdistuu opetukseen sekä ympäristön ja säteilyturvallisuuden välittömiin ja pidempiaikaisiin tarpeisiin.

Apupaketti on osa Suomen hallituksen viime vuonna Ukrainan tukemiseen myöntämää 70 miljoonan euron lisärahoitusta. Lisäksi Ukrainan tukemiseen kehitysyhteistyön kautta on varattu tänä vuonna 37 miljoonaa euroa. Ukraina on tämän myötä Suomen suurin kehitysyhteistyön kumppanimaa.

”Emme saa turtua sotaan. Kriisin keskellä ihmisten on saatava ruokaa, suojaa sekä lääkkeitä ja lasten on päästävä kouluun. Samaan aikaan meidän on tuettava Ukrainaa niin, että se pystyy myös toipumaan sodasta”, kertoo tiedotteessa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.).

Osa avusta perille suomalaisjärjestöjen avulla

Humanitaarisesta avusta viisi miljoonaa kohdistuu YK:n humanitaarisen avun koordinaatiotoimiston OCHA:n Ukraina-rahastoon. Siitä tuetaan muun muassa ruokaturvaa, terveyspalveluita, hätämajoitusta ja paikallisten järjestöjen tekemää avustustyötä. Suomen tärkeitä kumppaneita Ukrainassa ovat myös Maailman ruokaohjelma (WFP) ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC). Niiden kautta kulkee avusta yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.

”WFP:n työ keskittyy ruoka-apuun, jota on pystytty jakamaan siviileille myös lähelle taistelulinjoja sekä käteisapuun etenkin maan sisäisille pakolaisille”, tiedotteessa kerrotaan.

ICRC ja Ukrainan Punainen Risti avustavat ihmisiä perustarpeissa sekä antavat teknistä tukea ja materiaalitukea tuhoutuneen infrastruktuurin kunnostamisessa sekä sähkön, veden ja terveyspalveluiden ylläpitämisessä.

Osan humanitaarisesta avusta vievät perille suomalaiset kansalaisjärjestöt. ICRC auttaa myös sodan erottamien perheiden yhdistämisessä.

Rahaston kautta tukea opetukseen ja lasten koulunkäyntiin

Suomi tukee opetusta Ukrainassa Maailmanpankin hallinnoiman PEACE-rahaston kautta. Sieltä maksetaan muun muassa opettajien palkkoja, jotta lapset voivat käydä koulua sodasta huolimatta.

Suomen nyt myöntämä jatkotuki rahastolle on suuruudeltaan 14 miljoonaa euroa. Lisäksi suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja koulutuksen järjestäjien tekemä työ tukee koulutusta kriisin aikana.

Opetuksen jatkotukea vuosille 2024–2027 suunnitellaan parhaillaan Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön kesken.

Säteilyturvakeskus (STUK) valmistelee säteily- ja ydinturvallisuusalan yhteistyötä Ukrainan viranomaisten kanssa. Tavoitteena on vahvistaa Ukrainan osaamista alalla.

Ukraina on pyytänyt apua myös sodan aiheuttamien ympäristötuhojen arvioimiseen, viranomaiskapasiteetin vahvistamiseen ja lainsäädännön kehittämiseen. Suomen ympäristöministeriö valmistelee yhteistyötä tällä saralla.

”Sodan aiheuttamat ympäristövahingot aiheuttavat haittaa terveydelle, hyvinvoinnille, elinkeinoille ja ekosysteemeille”, tiedotteessa kerrotaan.