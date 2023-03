Kansainvälisen rikollisorganisaation epäillään tuoneen Suomeen marihuanaa neljän miljoonan euron arvosta – toimintaa johdettu Espanjasta, osa epäillyistä kiinalaisia

Tutkinnan mukaan huumeita kaupattiin pääosin Uudellamaalla ja Turun seudulla.

Helsinki

Kansainvälisen rikollisorganisaation epäillään salakuljettaneen Suomeen marihuanaa lähes neljän miljoonan euron katukauppa-arvosta, Tulli ja Lounais-Suomen poliisi kertoivat maanantaina.

Espanjasta johdetun organisaation epäillään salakuljettaneen Suomeen yli 230 kiloa marihuanaa yli kahdessakymmenessä erässä loppuvuodesta 2021 loppukesään 2022. Tutkinnan mukaan huumeet tuotiin Suomeen pikakuriiriyritysten kuljetuksissa laillisen kauppatavaran joukossa. Huumeita kaupattiin pääosin Uudellamaalla ja Turun seudulla.

Epäiltyjä jutussa on yli 15, joista osa on edelleen vangittuna.

”Menevät siihen maahan, minne käsketään”

Tullin tutkinnanjohtaja, tulliylitarkastaja Tero Virtanen kertoo, että epäiltyjen joukossa on muun muassa länsiafrikkalaisia ja kiinalaisia henkilöitä.

”Tämä on siinä mielessä uusi asia, että Kiinan kansalaisia meillä on Tullissa harvemmin ollut epäiltynä tämän tyyppisistä rikoksista. Olen toiminut 13 vuoden ajan tutkinnanjohtajana törkeissä huumausainerikoksissa, ja tämä on toinen kerta, kun jutussani on kiinalaisia epäiltyjä”, Virtanen kertoo.

Virtasen mukaan Suomessa olleiden kiinalaisten epäiltyjen tehtävänä on ollut vastaanottaa huume-erät ja luovuttaa ne eteenpäin levityksestä vastanneille henkilöille.

”Suomessa toimineet kiinalaiset ovat ensin toimineet muissa Euroopan maissa. Käsityksemme on, että he menevät siihen maahan, mihin heitä käsketään menemään, eli ainakin osaa heistä on käytetty ihan työkaluina tässä asiassa.”

”Poikkeuksellinen juttu Varsinais-Suomessa”

Lounais-Suomen poliisin tutkinnanjohtaja, rikosylitarkastaja Markus Laine pitää kokonaisuutta poikkeuksellisena erityisesti Varsinais-Suomen kannalta.

”Tässä puhutaan varsin laajasta jutusta etenkin Varsinais-Suomen päässä. Pääkaupunkiseudulla isommatkin levitykset ja takavarikot ovat tyypillisempiä, mutta täällä Turun päässä puhutaan kyllä sinänsä merkittävästä levitystoiminnasta”, Laine sanoi.

Laineen mukaan Suomessa myyjäportaassa epäiltyjen joukossa on myös Suomen kansalaisia. Huumekaupasta saatujen rahojen epäillään päätyneen suurelta osin ulkomaille tarkoitusta varten palkattujen rahakuriirien kuljettamana sekä yksityishenkilöiden tekemien rahasiirtojen välityksellä.

Tutkinnassa takavarikkoon saatiin lähes 40 kiloa marihuanaa ja lähes 100 000 euroa käteistä. Esitutkinta on valmistunut ja asia on siirtynyt syyteharkintaan.