Putinin kuva poltettiin Venäjän suurlähetystön edustalla

Kuvan polttaneen Henrik Jaakkolan mielestä poliittisen johtajan kuvan polttaminen kuuluu lähtökohtaisesti sananvapauden piiriin.

Helsinki

Venäjän suurlähetystön edustalla Helsingissä poltettiin torstaina iltapäivällä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kuva.

Kuvan poltti Henrik Jaakkola. Jaakkola on vasemmistoliiton poliittinen asiantuntija, mutta sanoo STT:lle tehneensä mielenilmauksen yksityishenkilönä.

Jaakkola myös tviittasi asiasta ja antoi sen samalla tiedoksi Helsingin poliisille. Tiedoksiannon hän teki, koska Helsingin poliisi ilmoitti keskiviikkona tutkivansa sunnuntaina tapahtunutta Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kuvan polttamista kunnianloukkauksena.

”Mielestäni minkään poliittisen johtajan kuvan polttaminen ei ole lähtökohtaisesti mikään rikollinen asia, vaan kuuluu sananvapauden piiriin”, Jaakkola sanoo STT:lle.

Putinin kuvan polttamalla Jaakkola sanoo halunneensa osoittaa, mitä mieltä hän Putinista on.

Jaakkola myöntää, että mikäli poliisi on johdonmukainen, sen pitäisi aloittaa tutkinta myös Putinin kuvan polttamisesta.

”Suomen kansalaisena ja demokratiaan ja sananvapauteen tottuneena en kuitenkaan voi kuvitella, että tällaista asiaa tutkittaisiin, puhumattakaan Erdoganista, joka on diktaattorina yhtä verenhimoinen yksinvaltias kuin Putin.”

Poliisi selvittää asiaa tarvittaessa

Helsingin poliisi sai tietää Putinin kuvan polttamisesta vasta STT:n kyseltyä asiasta.

”Poliisi menee normiproseduurin mukaan eli tarvittaessa asiaa selvitetään. Jos asiasta tulee ilmoitus niin selvitetään, onko rikosta tapahtunut, Helsingin poliisin yleisjohtaja”, komisario Juha Haapalainen sanoi.

Erdoganin kuvan polttamisen osalta ylikomisario Heikki Porola sanoi keskiviikkona, että yksin kuvan polttaminen voi olla rikos.

”Kun siellä on jotain poltettu yleisellä paikalla, se herättää kiinnostusta, ja kun on todettu, että kuvassa on Turkin presidentti, on syytä epäillä, että kunnianloukkausrikos on tapahtunut”, Porola sanoi keskiviikkona STT:lle.

Kunnianloukkaus on asianomistajarikos, eikä asia etene, jos väitetyn rikoksen kohde ei vaadi rangaistusta.