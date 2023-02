Vastaamon tietomurrosta epäillyn 25-vuotiaan miehen vangitsemisoikeudenkäynti pidetään tänään Espoossa

Istunnon on määrä alkaa kymmeneltä.

Kuvakaappaus (3.11.2022) Europolin Europes most wanted fugitives -verkkosivuilta. Kuvassa näkyy Vastaamo-tietomurrosta epäillyn suomalaisen nimi ja kuva. Epäillyn nimi Aleksanteri Tomminpoika Kivimäki. Epäilty on Twitterissä kiistänyt syyllistyneensä tietomurtoon.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Espoossa käsitellään tänään Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäillyn 25-vuotiaan miehen vangitsemista. Oikeudenkäynti alkaa kymmeneltä.

Keskusrikospoliisi (KRP) vaatii häntä vangittavaksi muun muassa törkeästä kiristyksestä ja törkeästä tietomurrosta epäiltynä.

25-vuotias epäilty on tullut tunnetuksi nimellä Julius Kivimäki, mutta poliisin tiedoissa hänen nimekseen mainitaan Aleksanteri Tomminpoika Kivimäki. Hänet luovutettiin viime perjantaina Suomeen Ranskasta, jossa hänet otettiin kiinni helmikuun alussa.

Ranskalaismedia Actu.fr:n mukaan Kivimäki otettiin kiinni kotihälytystehtävän yhteydessä. Artikkelin mukaan poliisi meni 3. helmikuuta asuntoon Courbevoien kuntaan Pariisin lähelle, kun nainen kertoi hänen ystävänsä riidelleen kumppaninsa kanssa. Nainen epäili kotiväkivaltaa.

Poliisi saapui asunnolle, jossa artikkelin mukaan ei ollut viitteitä epäillystä väkivallasta. Sen sijaan asunnossa ollut mies näytti poliisille romanialaisia henkilöllisyyspapereita, mutta poliisi tarkasti miehen tiedot. Kävikin ilmi, että mies oli Vastaamo-tietomurrosta epäilty suomalaismies.

Kiisti Twitterissä syyllistyneensä tietomurtoon

Kivimäki vangittiin Suomessa poissaolevana jo lokakuussa. Samoihin aikoihin hänet etsintäkuulutettiin, hänestä annettiin eurooppalainen pidätysmääräys, ja hänet lisättiin Euroopan poliisiviranomaisen Europolin etsityimpien listalle. Tuolloin hän kiisti Twitterissä syyllistyneensä tietomurtoon.

”En ole osallistunut rikolliseen toimintaan sitten teinivuosieni, ja kadun niitä toimia syvästi”, hän kirjoitti Twitterissä.

Vastaamoon kohdistui yhtiön itsensä mukaan tietomurto marraskuussa 2018 ja maaliskuussa 2019. Tutkinnanjohtaja Marko Leponen kommentoi aiemmin, että KRP:n mukaan vaikuttaa siltä, että epäilty olisi tehnyt niistä ensimmäisen.

Tietomurto tuli julkisuuteen vuonna 2020. Vastaamo kertoi lokakuussa 2020 joutuneensa kiristyksen kohteeksi. Asiakkaiden tietoja julkaistiin netissä, ja heiltä vaadittiin lunnaita tietojen levittämisen uhalla. Kivimäen epäillään julkaisseen asiakkaita koskevaa materiaalia Tor-verkossa ja osallistuneen sekä Vastaamon että asiakkaiden kiristämiseen.

Poliisin mukaan Vastaamon tietokannassa oli noin 33 000 ihmisen tiedot.

Tuomittu American Airlinesiin liittyvässä jutussa

Kivimäki on aiemmin tuomittu muun muassa American Airlines -lentoyhtiöön ja yhdysvaltalaisviranomaisiin kohdistuneista huijauksista. Hän soitteli perättömiä hätäpuheluita, joiden perusteella yhdysvaltalaispoliisilaitokset lähettivät erikoisjoukkoja ihmisten koteihin, ja lentoyhtiö keskeytti lennon.

Helsingin hovioikeus katsoi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tavoin, että puheluissa oli kyse petoksista. Hovi sen sijaan lievensi tuomiota siten, että se katsoi tietomurron perusmuotoiseksi törkeän sijaan. Perusmuotoisen tietomurron syyteoikeus oli vanhentunut, ja näin syyte asiassa hylättiin. Miehen ehdollinen vankeusrangaistus aleni kymmeneksi kuukaudeksi ja päiväsakkojen määrä tippui sadasta 80:een.

Rikokset tapahtuivat vuonna 2014 Espoossa, ja mies oli ne tehdessään 16–17-vuotias.

STT kertoi marraskuussa, että Kivimäkeä epäillään tietomurrosta ja muista rikoksista myös Turussa. Tutkinnanjohtaja Kaarle Lönnroth sanoi tällöin, että epäiltyjen rikosten kohteena ei ole iso tai julkisuudessa ollut taho, vaan yksityishenkilö ja yritys. Lönnroth ei kommentoi tutkintaa tässä vaiheessa tarkemmin. Tiistaisessa vangitsemisistunnossa käsitellään myös Turun-tutkintaan liittyviä vaatimuksia.

STT on julkaissut Kivimäen nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa, sillä hän on aiemmin syyllistynyt vastaaviin vakaviin rikoksiin. Vastaamon tietomurrolla on ollut laajaa yhteiskunnallista merkitystä.