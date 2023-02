Suomen passien ja henkilökorttien ulkoasu uudistuu maaliskuussa

Uudistuksessa muun muassa henkilökorttien kasvokuva suurenee.

Kuva on nykyisestä henkilökorttimallista.

Suomalaisten passien ja henkilökorttien ulkoasu muuttuu maaliskuussa, Poliisihallitus tiedottaa.

Jatkossa passien ja henkilökorttien kuvituksessa esiintyy Saaristomeren luontoa. Lisäksi väliaikaisten passien kannessa on jatkossa uusi, oranssi väri, ja henkilökorttien kasvokuva suurenee.

Lisäksi uudistuksessa passeille ja henkilökorteille tulee koneellista lukua helpottava, uudentyyppinen viivakoodi.

Uusia versioita passeista ja henkilökorteista aletaan myöntää maaliskuun 13. päivästä alkaen. Poliisihallituksen mukaan muutoksilla ei ole vaikutusta tätä ennen myönnettyjen passien ja henkilökorttien voimassaoloon. Myös oleskelulupakorttiin ja oleskelukorttiin tulee silloin pieniä teknisiä päivityksiä.

Uuden passin kannen ulkoasua on hieman uudistettu. Takakannen kohokuviossa on kielo. Suomen vaakuna on hieman pienempi ja sen asettelu muuttunut.

Uusien passien voimassaoloaika on viisi vuotta. Lähtökohtaisesti passilla voi matkustaa kaikkiin maihin. Ilman viisumia Suomen passilla pääsee 189 maahan.

Uuden passin tietosivun ulkoasua on myös uudistettu. Muun muassa passin haltijan kasvokuvaa on hieman aiempaa suurempi. Tekstin asettelu on hyvin samankaltainen kuin aiemmin.

Turvatekijöinä passissa on dovid, uv-painatus, thermokromi, preeglaus, ikkunaelementti ja mikroteksti. Nämä ovat edeltävistäkin passeista tuttuja. Esimerkiksi dovid on optisesti muuttuva tekijä haltijan kuvan päällä. Uuden passin uv-painatuksessa on Suomen kansallishyönteinen, seitsen­pistepirkko.

Lisätietosivulle on lisätty qr-koodi, jossa on passin tiedot. Uuden ominaisuuden on tarkoitus helpottaa passin koneellista lukua. Vastaava uudistus on tehty henkilökorttiin.

Passin kolmannen sivun eli lisätietosivun kuva on uudessa passissa värillinen. Mustavalkoisen kuvan toimittaminen on kuitenkin yhä sallittua, silloin lisätietosivun kuvakin tulee passiin mustavalkoisena.

Viisumisivuilla näkyy Saaristomeriteema. Viisumisivujen reunassa on harmaahylje, joka liikkuu sivuja selatessa.

Jakelu siirtyy Matkahuollolta Schenkerille

Uudistuksen taustalla on Poliisihallituksen viime vuonna solmima uusi sopimus Suomen passien, henkilökorttien ja oleskelulupien toimittamisesta. Sopimus on solmittu Thales DIS Finland -nimisen yhtiön kanssa.

Uuden sopimuksen myötä lupa-asiakirjojen jakelijana aloittaa Thalesin alihankkija Schenker. Aiemmin jakelusta on vastannut Matkahuolto.

Poliisihallituksen mukaan lupa-asiakirjat toimitetaan jatkossakin pääsääntöisesti jakelijan noutopisteisiin ympäri Suomen. Noutopisteinä toimivat R-kioskit ja K-ryhmän kaupat sekä joukko Schenkerin omia toimipaikkoja.

Jatkossa passien lisäksi myös henkilökortit voidaan toimittaa pika- ja express-lähetyksinä. Lisäksi lupa-asiakirjojen express-toimituspaikkoja on jatkossa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Uudet toimituspaikat ovat Lahti, Kouvola, Turku, Tampere, Kuopio, Vaasa, Oulu ja Rovaniemi.

Uutista päivitetty 27.2. kello 10.55: lisätty keskimmäinen kappale.

Uutista päivitetty 27.2. kello 11.10: lisätty viimeinen kappale.