Koulupsykologi Suvi Pimiä käyttää työssään uutta hoitomallia, joka leviää nyt läpi Suomen – Tavoitteena on auttaa masentunutta nuorta nopeasti tämän omassa arjessa

1 700 nuorten arjessa työskentelevää ammattilaista on viime vuosina koulutettu käyttämään lyhyttä, vuorovaikutustaitojen ohjantaan perustuvaa mallia. Se ei vaadi lääkärin lähetettä, ja hoitoa voi saada vaikka omassa kouluterveydessä. ”Se on hyvin arkijärkinen ohjelma”, sanoo idean isä Tampereen yliopiston psykoterapian dosentti, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Klaus Ranta.

Kun nuori alkaa oireilla ja masentua, häntä pyritään auttamaan nopeasti lähellä pitkän erikoissairaanhoitojakson sijaan. Yksi uuden hoitomallin osaajista on koulupsykologi Suvi Pimiä, joka työskentelee Ylöjärvellä. Hänen työpisteensä on keskellä nuorten arkea.

Ylöjärvi

Koulupsykologi Suvi Pimiän työhuoneet ovat niin lähellä opetustiloja, että hän kohtaa oppilaita joka päivä. Hänen kasvonsa ovat koululaisille arjesta tutut.

Pimiä on siis juuri sellainen nuorten arjen tuntija ja opiskeluhuollon ammattilainen, joille on nyt kehitetty uudenlainen työskentelytapa. Hänellä on asiakkainaan koululaisia eskari-ikäisistä toisen asteen opiskelijoihin.