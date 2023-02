Sinimustan liikkeen puheenjohtajan mukaan listoilla on muitakin, jotka ovat olleet Pohjoismaisessa vastarintaliikkeessä. Korkein oikeus määräsi PVL:n lakkautettavaksi vuonna 2020.

Eduskuntaan pyrkivän sinimustan liikkeen ehdokaslistoilla on useita ihmisiä, jotka ovat toimineet Pohjoismaisessa vastarintaliikkeessä (PVL). Korkein oikeus (KKO) määräsi uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi vuonna 2020.

Ehdolla on muiden muassa Antti Niemi, joka toimi PVL:n puheenjohtajana. Asian vahvistaa STT:lle sinimustan liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru.

Kurun mukaan sinimustan liikkeen ehdokkaana on myös PVL:n Satakunnan piirin puheenjohtajana vaikuttanut Tapio Rantanen. Kuru arvioi, että aiemmin PVL:ssä toimineita olisi puolueen listoilla noin 10–15.

Sinimusta liike on asettanut ehdokkaita eduskuntavaaleihin Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa. Ehdokkaita on kaikkiaan 88.

”Totta kai me itse tiedämme”

Luku 88 tunnetaan myös piiloviestinä: 88 eli HH eli Heil Hitler. Tuukka Kurun mukaan taustalla on se, että täysille ehdokaslistoille valituissa neljässä vaalipiirissä mahtuu juuri 88 ehdokasta.

”Totta kai me itse tiedämme, minkälainen kaksoismerkitys sillä on. Meidän some-julkaisulla, jossa kerrottiin ehdokkaiden lukumäärästä, on ollut aika hyvä näkyvyys. Tietenkin olemme ottaneet siitä irti, ihmiset kiinnittävät siihen numeropariin huomiota. (...) Se on ehkä meille sisäpiirin vitsi”, sanoo Kuru STT:lle.

Korkein oikeus katsoi syyskuussa 2020 antamassaan ratkaisussa, että Pohjoismainen vastarintaliike on toiminut olennaisesti vastoin lakia. Järjestö on KKO:n mukaan julkaissut nettisivuillaan kirjoituksia, jotka on katsottava kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan. Lisäksi KKO:n mukaan väkivallan käyttö on ollut PVL:ssä vähintään hiljaisesti hyväksytty toimintatapa ja väkivallan sekä rikosten tekemisen voidaan katsoa olevan osa yhdistyksen toimintaa.

Osalla ehdokkaista rikostuomioita

Tuukka Kurun mukaan osalla ehdokkaista on tilillään rikosepäilyjä tai -tuomioita aiemmilta vuosilta.

”Ymmärtääkseni meidän jäsenillämme on joko kansanryhmää vastaan kiihottamista tai pahoinpitelytuomioita. Ne ovat kaksi rikosta, mitä voi olla meidän jäsenillä”, hän sanoo.

”Jos puhutaan ehdokkaista, niin 10–15 prosentilta saattaa löytyä jotain.”

Pahoinpitelyt liittyvät Kurun mukaan tyypillisesti ehdokkaiden yksityiselämään.

”Ainakin ne tuomiot, jotka minulle ovat tulleet tietoon, ovat aika perinteisiä. Humalassa nakkikioskin jonossa, kahakoita, jotka on tehty aiempina vuosina.”

Kurun mukaan ehdokkaiksi tarjolla olleilta on tiedusteltu heidän aiemmasta elämästään.

”Onko taustoissa sellaisia asioita, jotka eivät ole yhteen sovitettavissa meidän aatteemme kanssa. Onko siellä sen kaltaista rikollista toimintaa, jota meidän viiteryhmän edustajat eivät missään nimessä hyväksyisi”, hän luonnehtii.