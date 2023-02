Kymmenientuhansien ihmisten salatut arkaluontoiset tiedot nettiin vuotanut mies on nyt Suomessa

Kuvakaappaus (3.11.2022) Europolin Europes most wanted fugitives -verkkosivuilta. Kuvassa näkyy Vastaamo-tietomurrosta epäillyn suomalaisen nimi ja kuva. Epäillyn nimi Aleksanteri Tomminpoika Kivimäki. Epäilty on Twitterissä kiistänyt syyllistyneensä tietomurtoon.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäilty mies on tuotu Suomeen, hänen asianajajansa Peter Jaari vahvistaa STT:lle. Mies tuotiin Suomeen eilen iltapäivällä, ja hänet vietiin Vantaan vankilaan. Kivimäki otettiin kiinni helmikuun alussa Ranskassa.

Vastaamon tietomurrosta epäilty Aleksanteri Kivimäki, 25, vangittiin käräjäoikeudessa viime syksynä poissaolevana. Uusi vangitsemiskäsittely pidetään Jaarin mukaan tiistaina.

Kivimäen tuomisesta Suomeen kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Keskusrikospoliisin (KRP) rikoskomisario Marko Leponen sanoi helmikuun alkupuolella, että epäillyn kiinniottoon Ranskassa johti ilmoitus, joka ei liittynyt Vastaamo-tutkintaan. Leponen vahvisti tuolloin, että esitutkintatoimet tehdään vasta sitten, kun epäilty on tuotu Suomeen.

Vastaamon tietomurto tuli julkisuuteen vuonna 2020. Asiakkaiden tietoja julkaistiin netissä, ja heiltä vaadittiin lunnaita tietojen levittämisen uhalla.

Kivimäkeä epäillään törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

STT kertoi marraskuussa, että Kivimäkeä epäillään tietomurrosta ja muista rikoksista myös Turussa. Turussa tapahtuneiden epäillyn tietomurron ja viestintäsalaisuuden loukkauksen tekoajat olivat maaliskuusta 2019 lokakuuhun 2021.

STT on julkaissut Kivimäen nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa, sillä hän on aiemmin syyllistynyt vastaaviin vakaviin rikoksiin. Lisäksi Vastaamon tietomurrolla on ollut laajaa yhteiskunnallista merkitystä.

