Puolustusministeri Mikko Savola vahvisti tiedon Ylen haastattelussa torstaina.

Suomi päättää tänään torstaina 13. sotilastarvikkeiden apupaketista Ukrainaan.

Samalla Suomi päättää, miten se osallistuu Euroopan yhteiseen hankkeeseen lähettää Ukrainaan tehokkaita Leopard-panssarivaunuja.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) vahvisti tiedon torstaiaamuna Ylen aamulähetyksessä.

Päätöksen tekee valtioneuvosto ja sen vahvistaa presidentti Sauli Niinistö.

Valtioneuvoston istunto on kello 10.15, mutta asia on jätetty pois esityslistalta tai sitten päätös tehdään toisessa istunnossa. Suomi on ollut vaitonainen apupakettien sisällöstä.

Linja saattaa muuttua, sillä Savola kertoi Ylelle avaavansa tänään jotain paketin sisällöstä.

Savola puheista saa käsityksen, että paketti sisältää ainakin ammuksia ja päätöksen Leopard-panssarivaunuista. Tarkkoja tietoja Suomi tuskin kertoo.

Vielä ei ole tiedossa, lähettääkö Suomi Leopard-panssarivaunuja vai niiden varaosia ja antaa koulutusta panssarivaunujen käyttöön ja korjaukseen.

Etukäteen on puhuttu mahdollisesti muutamien vaunujen lähettämisestä.