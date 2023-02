Kengistään kuuluisa Palmroth on luonut nahkansa monta kertaa. Sama asia, joka pelasti yrityksen 1990-luvun lamasta, koitui sen kohtaloksi vuonna 2011. Vanha Palmroth meni konkurssiin, mutta tilalle perustettiin uusi yritys, jonka strategia osoittautui toimivaksi.

Harvan yrityksen tuotteet ovat hurmanneet niin Armi Kuuselan kuin somevaikuttajat. Yhtä harvinaista on se, että yritys selviytyy sota-ajasta, lamasta, finanssikriisistä, globaalista pandemiasta – ja konkurssista.

Kengistään kuuluisa Palmroth on kokenut kaiken tämän. Pentti Palmroth perusti kenkätehtaan Partolaan vuonna 1928. Hänen poikansa Pertti Palmroth nosti yrityksen designin tasolle, joka kelpasi Voguen ja Harper’s Bazaarin kaltaisten muotilehtien kansiin. Vienti on edelleen tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa, ja ulkomailla halutaan, että kengissä on näkyvä Palmrothin logo.