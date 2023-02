Lidl vetää takaisin salamia, jossa on havaittu salmonellaa

Helsinki

Lidl Suomi tiedottaa vetävänsä takaisin erän Italiamo-merkkistä salamia, jonka valvontanäytteissä on todettu salmonellaa.

Takaisinveto koskee Italiamo Strolghino (250 g) -tuotteen erää, jonka parasta ennen -päiväys on 28.4.2023. Kyseessä on kokonainen salamitanko, jota on myyty erätuotteena 9. helmikuuta lähtien.

Tuotetta on ollut saatavilla yhteensä 62 myymälässä, pääasiassa Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Takaisinvedettävää salamia ei ole ollut Lidlin mukaan myynnissä pääkaupunkiseudulla, Itä-Suomessa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Suomessa.

Lidl pyytää takaisin vedettävää salamia ostaneita asiakkaita palauttamaan kyseiset tuotteet Lidl-myymälään. Palautettujen tuotteiden hinta hyvitetään takaisin.