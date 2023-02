On tullut aika ratifioida sekä Suomen että Ruotsin Nato-jäsenyys, sanoi Stoltenberg Turkissa

Turkin ulkoministeri Cavusoglu piti esillä mahdollisuutta Suomen ja Ruotsin erillisistä ratifioinneista. Stoltenberg tapasi Turkissa myös presidentti Erdoganin.

Helsinki

Nyt on aika ratifioida sekä Suomen että Ruotsin Nato-jäsenyys, sanoi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg torstaina Turkin-vierailullaan.

”Kantani on ollut jatkuvasti ja on edelleen, että on tullut aika ratifioida sekä Suomi että Ruotsi ja tehdä niistä liittouman täysiä jäseniä”, Stoltenberg sanoi yhteisessä lehdistötilaisuudessaan Turkin ulkoministerin Mevlüt Cavusoglun kanssa.

Stoltenberg lisäsi myöhemmin, että päätös asiassa on yksin Turkin.

Pääsihteeri myös toisti lehdistötilaisuudessa aiemmin tällä viikolla ilmaisemansa kannan siitä, että oleellisinta ei ole se, ratifioidaanko Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet yhtä aikaa, vaan se, että molemmat ratifioidaan mahdollisimman pian.

Cavusoglu puolestaan sanoi Turkin voivan ratifioida Suomen ja Ruotsin jäsenyydet erikseen. Ulkoministeri sanoi uskovansa, että Nato-prosessien erillisyys olisi esillä myös tapaamisessa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa myöhemmin päivällä viitaten ilmeisesti Erdoganin ja Stoltenbergin tapaamiseen.

Pääsihteerin ja presidentin tapaamisen sisällöstä ei kuitenkaan kerrottu mediassa tarkempia tietoja.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioinnit puuttuvat tällä hetkellä enää Turkilta ja Unkarilta.

Turkki kaipaa vieläkin ”konkreettisia askelia”

Stoltenberg sanoi sekä Suomen että Ruotsin ottaneen isoja askeleita viime heinäkuussa allekirjoitetun kolmikanta-asiakirjan jälkeen. Stoltenberg mainitsi muun muassa esteiden poistamisen asevienniltä ja terrorismia koskevan lainsäädännön vahvistamisen.

Stoltenberg sanoi myös tuomitsevansa Koraanin polttamisen Ruotsissa mielenosoituksessa ja mainitsi myös Ruotsin hallituksen ja pääministerin tuominneen asian.

Ulkoministeri Cavusoglu kuitenkin toisti useaan kertaan kuullun Turkin viestin siitä, että maalla ei ole suuria ongelmia Suomen kanssa, mutta se haluaa edelleen Ruotsilta ”konkreettisia askeleita”. Cavusoglun mukaan Turkki kaipaa Ruotsilta toimia muun muassa terrorismipropagandan estämiseksi.

Turkki on arvostellut Ruotsia muun muassa terroristijärjestöksi luokitellun kurdien PKK:n lippujen näkymisestä mielenosoituksissa.