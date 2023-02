Poliisi löysi naiset kuolleina parkkipaikalta noin viisi vuorokautta heidän kuolemansa jälkeen. Naisista nuorempi omisti ruokavaunu­yrityksen, joka oli ollut kyseisellä parkkipaikalla.

Poliisi löysi Tahkossa kuolleet naiset vasta noin viisi vuorokautta heidän kuolemansa jälkeen. Asia selviää vertaamalla naisten kuolinpäivätietoja päivään, jona heidät löydettiin kuolleena Tahkon keskustassa sijaitsevalta parkkipaikalta.

Molempien naisten kuolinpäiväksi on merkitty 4. helmikuuta. Poliisi löysi naiset torstaina 9. helmikuuta.

Poliisi sai ilmoituksen kahdesta Iisalmessa kadonneesta naisesta keskiviikkona 8. helmikuuta.

Poliisi ei epäile kuolemiin liittyvän rikosta.

Kuolleet naiset olivat julkisuudessa olleiden tietojen mukaan äiti ja tytär. Poliisi ei ole vahvistanut sukulaissuhdetta.

Nuorempi naisista on yrittäjä, joka omisti ruokavaunu­yrityksen, jonka vaunu on ollut Tahkon keskustassa sijaitsevalla parkkipaikalla. Sosiaalisen median mukaan yrityksen vaunu on ollut paikalla myymässä ainakin 27.–29. tammikuuta Tahko Fest -tapahtuman yhteydessä.

Yritys on rekisteröity vuonna 1998 syntyneen naisen nimiin toukokuussa 2022. Toimialaksi on nimetty ruokakioskit. Yrityksen nettisivujen mukaan kyseessä on perheyritys, jonka juuret juontavat vuoteen 2014. Yritys myy itäafrikkalaista ruokaa ja ruokarekan voi tilata erilaisiin tapahtumiin kuten festareille, toreille ja kauppoihin. Yrityksen kotipaikka on Iisalmi.

Iltapäivälehtien mukaan ruumiit löytyivät ruokavaunusta.

Tapauksen tutkinnanjohtajan Tiina Borg ei kommentoinut tarkemmin, mistä ruumiit löydettiin. Hänen mukaansa kuolleet kuolleet ”eivät olleet autossa, eivätkä ulkosalla”.

”Se yksityiskohtaisempi tieto, mistä heidät on parkkipaikalla löydetty, liittyy oleellisesti kuolemansyyn tutkintaan”, Borg sanoi.

Helsingin Sanomien haastatteleman Tahkolla työskentelevän miehen mukaan kyseinen parkkipaikka kyseinen parkkipaikka sijaitsee keskeisellä paikalla Tahkon keskustassa. Parkkipaikan ympärillä on useita liiketiloja.

Mies kertoi, että parkkipaikalla oli auton perässä vedettävä ruoanmyyntivaunu, jonka kyljissä ei ollut minkään yrityksen teippauksia tai muutakaan tekstiä. Hän ei kuitenkaan tiedä, löytyivätkö ruumiit vaunusta vai jostain muualta.