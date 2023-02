Hiihtovaellusten järjestäminen turisteille ei ole helppo nakki. Huolellisesta valmistautumisesta huolimatta reissut sisältävät aina yllätyksiä.

Vessassa käyminen on asia, joka pitää erikseen opettaa ulkomaisille hiihtovaelluksille osallistujille.

Asiakas oli pukeutunut asianmukaisesti talvihaalariin. Hänelle oltiin neuvottu etukäteen, kuinka vessa-asiat hoidetaan talvella luonnossa. Yksi tärkeä neuvo oli kuitenkin unohtunut: haalarin huppu kannattaa siirtää pois tieltä ennen varsinaista asiointia.

”Tarpeet olivat sitten hupun kautta kasvoilla”, Heidi Savolainen sanoo.

Esimerkki on hiihtovaellukselta, jollaisia Savolainen on järjestänyt jo vuosia ulkomaalaisille turisteille. Nyt turistit ovat palanneet Lappiin. Viimeisimmille hiihtovaelluksille on osallistunut ryhmä brasilialaisia ja ryhmä belgialaisia.

Osa osallistujista ei ole koskaan nähnyt lunta. Kommelluksilta on silloin vaikea välttyä.

Savolainen kertoo, mitä kaikkea on otettava huomioon, kun järjestää vaativia retkiä täysin kokemattomille turisteille.

Ennen varsinaista retkeä asiakkaille järjestetään kahden kuukauden mittainen verkkokoulutus.

”Kurssilla käydään läpi kaikki asiat, joita talviretkeilyyn kuuluu jokamiehen­oikeuksista pukeutumiseen ja ahkion pakkaamiseen”, Savolainen kertoo.

Kun asiakkaat ovat videoiden avulla opiskelleet kuinka teltta pystytetään lumihankeen tai kuinka retkikeitintä käytetään, on edessä viikon matka Suomeen.

Ensimmäisenä päivänä harjoitellaan hiihtämistä. Ennen lähtöä on osattava kulkea suksilla mäkeä ylös ja alas. Lisäksi opetellaan kaatumista ja ylös nousemista. On hankalaa, jos oppaat joutuvat jatkuvasti nostelemaan ihmisiä ylös hangesta.

Ensimmäinen yö vietetään majatalossa, ja seuraavana päivänä lähdetään matkaan. Kaikesta valmistautumisesta huolimatta vaellukset sisältävät aina yllätyksiä.

Telttojen kokoamista harjoitellaan ensin sisällä.

Viimeksi brasilialainen turisti yllättyi siitä, että mukaan pitää ottaa oma vessapaperi.

Vessassa käynti on monelle turistille yksi eniten hämmennystä aiheuttavista osuuksista. Usein matkanvarrelta löytyy huusseja, mutta toisinaan tarpeet pitää tehdä taivasalla.

Monet ovat yllättyneet myös siitä, että lunta sulatetaan juomavedeksi.

”Sekin tulee usein yllätyksenä, että reissussa syödään todella paljon”, Savolainen sanoo.

Energian saaminen on tärkeää, sillä ahkion kanssa hiihtäminen on raskasta. Erityisesti silloin, jos ei ole koskaan hiihtänyt. Päivämatkat eivät välttämättä ole pitkiä. Esimerkiksi tuuli voi kuitenkin olla niin kova, ettei eteenpäin meinaa päästä.

”Ei siellä kukaan ole itkenyt, mutta on kyllä tullut tilanteita, jossa voimat ovat loppuneet kesken.”

Savolainen kertoo, että lähes jokaisella retkellä on tapahtunut jotain, mitä aikaisemmissa koulutuksissa ei ole osattu ottaa huomioon.

Tyypillinen moka on, että kertakäyttöiset lämmittimet laitetaan lapasen tai kengän sisällä paljasta ihoa vasten. Silloin voi saada jopa palovamman.

”Kerran asiakas valitti varpaiden palelemisesta. Selvisi, ettei hänellä ollut lainkaan sukkia jalassa. ”

Mitään vaarallista ei ole koskaan tapahtunut. Väsähtäneet on evakuoitu onnistuneesti ja sukattomat ovat saaneet sukat jalkaansa. Pääsääntöisesti talvivaellukset ovat tehneet turisteihin suuren vaikutuksen.

”Ihmiset usein kokevat, että ovat ylittäneet itsensä, ja löytäneet itsestään uusia puolia. Joku on sanonut, että kokemus on muuttanut hänen elämänsä”, Savolainen kertoo.