Kalmasiivoojan jokainen kohde on erilainen – Sera Rautiainen työntää ajatukset sivuun ja ryhtyy töihin

Vasta työssä aloittanut kalmasiivooja Sera Rautiainen tuli ulos asunnosta, jossa oli käytetty asetta, ja ajatteli, ettei hänestä ole työhön. Sitten hän meni takaisin ja alkoi siivota. Nyt hän on tehnyt alalla töitä jo useamman vuoden.

Työnantaja panee viestiä tai soittaa Sera Rautiaiselle, nyt olisi työkeikka tarjolla. Puhelimessa käydään lyhyesti läpi, mistä on kyse: rikospaikka, itsemurha, luonnollinen kuolema.

Ruumis on viety pois, kun Rautiainen menee tekemään kalmasiivousta, mutta haju on paikalla. Kuinka voimakkaana, riippuu siitä, onko vainaja ollut asunnossa pitkään ja kuinka lämmin vuodenaika on.